Lola Marsh: ascolta il singolo Wishing Girl (con testo e traduzione)

I Lola Marsh sono una indie-pop band israeliana composta da Gil Landau, Yael Shoshana Cohen, Mati Gilad, Rami Osservaser, Dekel Dvir e Ido Rivlin.

La loro musica è fortemente ispirata a quella del più blasonato cantautore e musicista israeliano Asaf Avidan.

Il precedente singolo “You’re Mine“, pubblicato nel 2016, solo su Spotify ha ad oggi abbondantemente superato i 10 milioni di streams. Quel brano consentì loro di farsi di farsi decine di migliaia di followers.

In autunno uscirà anche in Italia il loro primo album e il brano in oggetto battezzato Wishing Girl ed il pezzo citato precedentemente, sono tra i tredici brani in scaletta. Il disco si intitola Remember Roses e ad oggi è reperibile su Amazon nel Cd import e nel vinile import.

Wishing Girl è stata rilasciata nelle piattaforme streaming e nei negozi digitali qualche mese fa, ma dal 7 luglio 2017 avrà una certa visibilità nella penisola, in quanto verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

I talentuosi leader del gruppo Gil Landau & Yael Shoshana Cohen, sono in grado di proporre sonorità permeate da un magnetismo fuori dal comune: la voce ipnotica di Yael e la scrittura estremamente fluida di Gil, danno vita a un mix magico e irresistibile, che si amalgama alla perfezione in questo frizzante singolo estivo.

Questo pezzo è caratterizzato da una cerca classe e personalità ed è a mio parere niente male; sono certo che una volta che l’avrete ascoltato, non vi uscirà facilmente dalla testa perché è orecchiabile e decisamente immediato.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare il singolo su Youtube cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che lo compongono.

Ehilà, andiamo via

Di sicuro ho bisogno di un tranquillo giorno d’estate

Ma temo che dobbiamo restare

E finire di dirci tutto quello che dovevamo

Adesso tesoro se tu dovessi cadere

Ci sarò io a tenerti

Perché ti ho dato la mia anima

Tanto tempo fa, tanto tempo fa

Perché tu, tu sei la mia stella solitaria

Ed io, io sono la ragazza che desideri

Perché tu, tu sei la mia stella solitaria

Ed io, io sono la ragazza che desideri

Ehi, libera la mente

Perché la testardaggine è tutto ciò che posso trovare

Ma temo che dobbiamo restare

Per finire di dirci tutto quello che dovevamo

Adesso tesoro se tu dovessi cadere

Ci sarò io a tenerti

Perché ti ho dato la mia anima

Tanto tempo fa, tanto tempo fa

Perché tu, tu sei la mia stella solitaria

Ed io, io sono la ragazza che desideri

Perché tu, tu sei la mia stella solitaria

Ed io, io sono la ragazza che desideri

Perché tu, tu sei la mia stella solitaria

Ed io, io sono la ragazza che desideri

Perché tu, tu sei la mia stella solitaria

Ed io, io sono la ragazza che desideri

Wishing Girl – Lola Marsh – Testo

Hey there, let’s get away

I sure need a lazy summer day

But oh dear, we’ve gotta stay

And finish all that we needed to say

Now darling if you fall

I’ll be there to hold you

‘Cause I gave you my soul

Long time ago, long time ago

‘Cause you, you are my lonely star

And I’m, I’m your wishing girl

‘Cause you, you are my lonely star

And I’m, I’m your wishing girl

Now hey you, clear your mind

‘Cause stubbornness is all that I can find

But oh dear, we’ve gotta stay

To finish all that we needed to say

Now darling if you fall

I’ll be there to hold you

‘Cause I gave you my soul

Long time ago, long time ago

‘Cause you, you are my lonely star

And I’m, I’m your wishing girl

‘Cause you, you are my lonely star

And I’m, I’m your wishing girl

‘Cause you, you are my lonely star

And I’m, I’m your wishing girl

‘Cause you, you are my lonely star

And I’m, I’m your wishing girl

















