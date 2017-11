Logic & Rag’n’Bone Man – Broken People: video, testo e traduzione

In “Bright – The Album“, la colonna sonora ufficiale del film fantascientifico “Bright” diretto da David Ayer, con protagonista Will Smith, che verrà trasmesso su Netflix il 22 dicembre 2017, ci sarà anche Broken People di Logic & Rag’n’Bone Man.

Dopo World Gone Mad dei Bastille, Darkside di Ty Dolla $ign & Future ft. Kiiara e Home di Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha, è il momento della traccia d’apertura della soundtrack, che vedrà la luce il prossimo 15 dicembre.





Scritta dagli interpreti e prodotta da Alex Da Kid, la nuova canzone è disponibile in streaming e nei digital store dal 29 novembre 2017.

In questo pezzo, il rapper si occupa delle prime due strofe, mentre il cantautore britannico canta il ritornello e la terza breve strofa.

Broken People è stata lanciata su Youtube tramite un lyric video, che potete gustarvi cliccando sull’immagine sottostante dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Logic & Rag’n’Bone Man – Broken People testo (Download)

[Chorus: Rag’N’Bone Man]

We’re broken people now

We’re burning out

So cold and bleeding now now now

Gonna let you down

We’re broken people now

We’re broken people now

[Verse 1: Logic]

Tell me I won’t ever be nothin’, ain’t that somethin’?

I’ve risen from the bottom

I got ‘em eyes on the prize and inside ‘em

Damn right I overcame, y’all know the name

We similar but never been the same

Everybody, yeah they know the name

Right now, we’ll make it some how

We’ll make it some way

Yeah you know we gon’ get it today like

I’m all on my own now

I won’t ever let you down

Won’t let you down down down

[Bridge: Logic]

Yes I’ve been through it

They know I do it for the people

I’m fighting so we be equal

For my son and my sequel

And anybody who listenin’

In they system like venom

I get in ‘em and spread visciously

This is me

[Chorus: Rag’N’Bone Man]

We’re broken people now

We’re burning out

So cold and bleeding now now now

Gonna let you down

We’re broken people now

[Verse 2: Logic]

We back at it

Young Logic, the rap addict

Giving it every part of myself on the real you would think that I’d be asthmatic

Allergic to your bullshit, yeah that’s right I done had it

Real all the time, if you rep it get it tatted right now

This right here a vibe right now

I am too alive right now

I’m alive right now

Come on feel the vibe right now

Feel the vibe

Feel the vibe

Feel the- Feel the- Feel, Feel the- Feel the vibe

[Bridge: Logic]

Yes I’ve been through it

They know I do it for the people

I’m fighting so we be equal

For my son and my sequel

And anybody who listenin’

In they system like venom

I get in ‘em and spread visciously

This is me

[Chorus: Rag’N’Bone Man]

We’re broken people now

We’re burning out

So cold and bleeding now now now

Gonna let you down

[Verse 3: Rag’N’Bone Man]

Broken we ain’t beaten

There’s no glory in defeat

We won’t fall into the cracks between our streets

We’re broken people now

We’re broken people now

[Chorus: Rag’N’Bone Man]

We’re broken people now

We’re burning out

So cold and bleeding now now now

Gonna let you down

We’re broken people now





Broken People traduzione

[Ritornello: Rag’N’Bone Man]

Siamo persone distrutte ormai

Ci stiamo spegnendo

Così dannatamente insensibili ora ora ora

Ti deluderanno

Siamo ormai persone distrutte

Siamo persone distrutte ormai

[Strofa 1: Logica]

Dimmi che non sarò mai nulla, non è incredibile?

Sono salito dal fondo

Ho gli occhi puntati sull’obiettivo (o “premio”) e nel profondo

Certo che ho superato la cosa, sapete tutti il nome

Siamo simili ma non siamo più gli stessi

Tutti, conoscono il nome

Adesso, in qualche modo ce la faremo

Ce la faremo in qualche maniera

Sì, sai che lo faremo oggi

Sono tutto solo adesso

Non ti deluderò mai

Non ti deluderò mai mai mai

[Ponte: Logic]

Sì, ci sono passato

Sanno che lo faccio per la gente

Sto lottando per l’eguaglianza

Per mio figlio e il mio sequel

E per chiunque ascolti

Nel loro sistema come il veleno

Ci entro e mi diffondo selvaggiamente

Questo sono io

[Ritornello: Rag’N’Bone Man]

Siamo persone distrutte ormai

Ci stiamo spegnendo

Così dannatamente insensibili ora ora ora

Ti deluderanno

Siamo ormai persone distrutte

[Strofa 2: Logica]

Siamo di nuovo in pista

Giovane Logic, il rap tossico

Do’ davvero ogni parte di me penserete che sono asmatico

Allergico alle ca**te, sì, è vero ho fatto abbastanza

Davvero sempre, se lo rappresenti, fattelo tatuare adesso

Questa è una vibrazione adesso

Sono troppo www.nuovecanzoni.com vivo adesso

Sono vivo adesso

Andiamo senti l’atmosfera adesso

Senti l’atmosfera

Senti l’atmosfera

Senti, senti, senti, senti, senti l’atmosfera.

[Ponte: Logic]

Sì, ci sono passato

Sanno che lo faccio per la gente

Sto lottando per l’eguaglianza

Per mio figlio e il mio sequel

E per chiunque ascolti

Nel loro sistema come il veleno

Ci entro e mi diffondo selvaggiamente

Questo sono io

[Ritornello: Rag’N’Bone Man]

Siamo persone distrutte ormai

Ci stiamo spegnendo

Così dannatamente insensibili ora ora ora

Ti deluderanno

[Strofa 3: Rag’N’Bone Man]

Distrutti non siamo stati sconfitti

Non c’è gloria nella sconfitta

Non cadremo nelle crepe tra le nostre strade

Siamo persone distrutte adesso

Siamo persone distrutte adesso

[Ritornello: Rag’N’Bone Man]

Siamo persone distrutte ormai

Ci stiamo spegnendo

Così dannatamente insensibili ora ora ora

Ti deluderanno

Siamo ormai persone distrutte

