Marshmello & Logic – Everyday: audio, testo e traduzione

Dallo scorso 1° marzo è disponibile negli store e in streaming il nuovo singolo collaborativo tra Logic e Marshmello che si intitola Everyday.

Il disc jockey, produttore discografico e musicista statunitense Christopher Comstock, in arte Marshmello e il rapper Sir Robert Bryson Hall II, aka Logic, hanno unito le forze in quest’interessante canzone scritta a quattro mani e trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 6 aprile.

Il brano è incluso nel terzo album del rapper Bobby Tarantino II (audio – download), che è stato pubblicato lo scorso 9 marzo.

Dopo il successo ottenuto dal singolo “1-800-273-8255” (certificato Oro nella penisola), che lo ha lanciato a livello internazionale, è il momento di ascoltare questo pezzo, nel quale si parla della fama raggiunta, ma con il duro lavoro di tutti i giorni.

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare direttamente su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete ai testi.

[Strofa 1] Arrivare sul posto, sentirsi veramente bene Penso che dirai cavolate, meglio di no, i miei amici sono dei furfanti Dicono: “Logic, perché lo fai?” Non lo so, non so Sì, erano soliti dire “Chi è quello?” Non lo so, non lo so Ormai ovunque io vada conoscono il mio nome Pensavo che fosse quello che volevo, ma ora non lo so No, non posso avere niente da ridire (o “questo non si discute”), colpiscimi se hai il coraggio Sì, ho lavorato, ma senza ottenere nulla in cambio Dimmi che succede adesso, resisti, aspetta, davvero Tutte quelle sciocchezze che stavi dicendo sono semplicemente ridicole

Testo

[Intro]

Yeah, ayy

[Chorus]

I work hard every motherfuckin’ day-ay-ay-ayy

I work hard, I work hard every day-ay-ay-ayy, yeah

But today is my day, it’s my day

And no matter what they say, it’s my day

La-la-la-la-la-la, yeah, yeah

[Verse 1]

Roll up to the spot, feelin’ real good

Think you gon’ talk shit, you better not, my homies real hood

They say, “Logic, why you do that?” I don’t know, I don’t know

Yeah, they used to be like, “Who that?” I don’t know, I don’t know

Now they know my name wherever I go

Used to think that’s what I wanted, but now just don’t know

No, I can’t fuck with that, nook if you buckin’ back

Yeah, I been workin’ but I ain’t get nothin’ back

Tell me the dealy now, hold up, wait, really now

All of that shit you been talkin’ just silly now

[Pre-Chorus]

Just as quick as you rise

Just as quick as you could fall

Oh, no, no, no, I can’t fuck with that at all

Can’t fuck with that at all

[Chorus]

I work hard every motherfuckin’ day-ay-ay-ayy

I work hard, I work hard every day-ay-ay-ayy, yeah

But today is my day, it’s my day

And no matter what they say, it’s my day

La-la-la-la-la-la, yeah

[Verse 2]

All, all she ever wanted was attention

And a bunch of other shit I shouldn’t mention

‘Cause she got daddy issues for days, for days and days

But today, she ain’t got shit to do

Her right along with you

So we gon’ fuck around and vibe, and vibe, and vibe, and vibe

I’m tryna live my life, but am I doing it right?

Yeah, I’m tryna live my life, but am I doing it right?

‘Cause they tell me I’m the man

You the man right now, you the man right now

With the whole wide world in the palm of your hand right now

Fuck the lights and the cameras and the money and the fame

I’ma do it for the fam right now

I’ma get it for the 301 and the R-A-double T-P-A-C ‘cause you know

[Chorus]

I work hard every motherfuckin’ day-ay-ay-ayy

I work hard, I work hard every day-ay-ay-ayy, yeah

But today is my day, it’s my day

And no matter what they say, it’s my day

La-la-la-la-la-la, yeah, yeah