Lodovica Comello: ascolta il nuovo singolo Run (testo e traduzione)

Run, il nuovo singolo di Lodovica Comello, nasce dalla social web series “Una Canzone per me”, divenuto uno speciale tv, trasmesso su SkyUno HD il 21 maggio, il cui scopo scopo è quello di cercare nuovi autori musicali.

E l’autrice di questo bel brano è la giovanissima Agnese Bighin, che l’ex volto di Violetta ha selezionato in mezzo a tantissimi autori, mentre la produzione è stata curata da Fausto Cogliati.

La nuova canzone, che anticipa il futuro nuovo disco della Comello, viene trasmessa in radio ed è disponibile in streaming e nei digital store da martedì 22 maggio.

Dal punto di vista del significato, in questo pezzo prodigo di consigli, si parla dell’affrontare le proprie paure, di non rinunciare ai propri sogni e di rialzare sempre la testa.

Per ascoltare la canzone della cantante friulana cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere i testi.

Run testo e traduzione (Download)

Run in the movement of your heart

That keeps you away

And if you stop and stare

Slow down

You’re on the right way

Corri nel traffico del tuo cuore

Che ti tiene lontano

E se ti fermi a guardare

Calmati

Sei sulla strada giusta

You’ve a breathless sense of weary today

Your steps are so heavy again

But if you look in a different way your life

It’s a new starting game

Oggi hai uno spasmodico senso di stanchezza

I tuoi passi sono nuovamente così pesanti

Ma se osservi in modo differente la tua vita

È l’inizio di una nuova partita

You know

Lo sai

Run, baby, run your life when you stop here

Scream your pain and don’t look back now

Think of what you can find

Think of what look at the sky

Run, baby, run your life when you stop here

Scream your pain and don’t look back now

Think of what you can find

Think of what look at the sky

Corri, tesoro, gestisci la tua vita e quando ti fermi

Urla il tuo dolore e non guardarti indietro

Pensa a quello che riesci a trovare

Pensa cosa guarda il cielo





Corri, tesoro, gestisci la tua vita e quando ti fermi

Grida il tuo dolore e non guardarti indietro

Pensa a quello che riesci a trovare

Pensa cosa guarda il cielo

Run even when you’re standing still

When you’re crippled by your fears

‘Cause it is the time to turn your page now

Don’t give away your dreams

Corri anche quando stai fermo

Quando sei paralizzato dalle tue paure

Perché è tempo di voltare pagina

Non rinunciare ai tuoi sogni

You’ve a breathless sense of weary today

Your steps are so heavy again

But if you look in a different way your life

It’s a new starting game

Oggi hai uno spasmodico senso di stanchezza

I tuoi passi sono nuovamente così pesanti

Ma se osservi in modo differente la tua vita

È l’inizio di una nuova partita

You know





Lo sai

Run, baby, run your life when you stop here

Scream your pain and don’t look back now

Think of what you can find

Think of what look at the sky

Run, baby, run your life when you stop here

Scream your pain and don’t look back now

Think of what you can find

Think of what look at the sky

Corri, tesoro, gestisci la tua vita e quando ti fermi

Urla il tuo dolore e non guardarti indietro

Pensa a quello che riesci a trovare

Pensa cosa guarda il cielo

Corri, tesoro, gestisci la tua vita e quando ti fermi

Grida il tuo dolore e non guardarti indietro

Pensa a quello che riesci a trovare

Pensa cosa guarda il cielo

Your steps are so heavy

I tuoi passi sono così pesanti

Corri, tesoro, gestisci la tua vita e quando ti fermi

Urla il tuo dolore e non guardarti indietro

Pensa a quello che riesci a trovare

Pensa cosa guarda il cielo

Corri, tesoro, gestisci la tua vita e quando ti fermi

Grida il tuo dolore e non guardarti indietro

Pensa a quello che riesci a trovare

Pensa cosa guarda il cielo