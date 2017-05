Lodovica Comello: guarda il video del nuovo singolo 50 Shades of Colours (con testo e traduzione)

Dal 5 maggio 2017 è disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming il nuovo singolo di Lodovica Comello che si intitola 50 Shades of Colours. Dallo stesso giorno la nuova canzone viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La nostra Lodovica, divenuta celebre come attrice nella serie televisiva Violetta, per l’occasione torna a cantare in inglese in un bel brano pop, le cui sonorità sono decisamente adatte alla calda stagione sempre più vicina.





Dopo la partecipazione al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Il cielo non mi basta, la cantante friulana torna con questo pezzo, che sarà incluso nel terzo album in studio, che al momento in cui scrivo non ha ancora né un titolo né una data d’uscita.

In 50 Shades of Colours, che potremmo considerare un inno all’Estate, la bella Lodovica sperimenta nuove sonorità.

L’inedito è stato prodotto da Fish e dal punto di vista del testo, invita ad esprimere se stessi in piena libertà, mostrando senza timori tutte le sfumature della propria personalità.

Il singolo è accompagnato dal video ufficiale diretto dal veterano Gaetano Morbioli per Run Multimedia. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Prima volevo tuttavia ricordare ai fans dell’artista, che la Comello sarà in concerto il 19 maggio a Roma alla Sala Sinopoli del Museo Parco della Musica, il 26 a Milano (Teatro degli Arcimboldi) e il 21 luglio in piazza (Piazzale Castello) nella sua Udine. Sono queste le date in programma al momento. Per eventuali aggiornamenti e per l’acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Lodovica Comello – 50 Shades of Colours traduzione (Download)

So di aver visto solo il grigio

Ma, ma

Sei arrivato tu e qualcosa è cambiata

In meglio, in meglio

Tu credi ancora che la vita sia solo bianca o nera

Ma in fondo

Sapevo che sarebbe arrivato un giorno in cui

Avrei scoperto

50 tonalità (o “sfumature”) di colori con te

50 tonalità di colori con te

50 tonalità di colori con te

Buttiamo ogni nostra noiosa via

Insieme, insieme

E scegliamo di ignorare il peso

Della pressione, della pressione

Il tempo ci dirà se ciò che abbiamo sopravviverà

Ma per stasera

Mi tengo al mistero

E salva la nostra

50 tonalità di colori con te

Il tempo ci dirà se quel che abbiamo sopravviverà

Ma per stasera

Mi tengo stretta al mistero

E salvo le nostre

50 tonalità di colori con te

50 tonalità di colori con te

50 tonalità di colori con te

lalalala …

50 tonalità di colori con me

50 Shades of Colours testo – Lodovica Comello

I know, I only saw the gray

However, however

You came in and something changed

For better, for better

You still think that life would only be black or white

But deep inside

I knew that there would come a day

I discover

50 shades of colours with you

50 shades of colours with you

50 shades of colours with you

Let’s throw our every dull away

Together, together

And choose to just ignore the weight

Of pressure, of pressure

Time will tell us whether what we have will survive

But for tonight

I hold on to the mistery

And save our

50 shades of colours with you

Time will tell us whether what we have will survive

But for tonight

I hold on to the mistery

And save our

50 shades of colours with you

50 shades of colours with you

50 shades of colours with you

lalalala…

50 shades of colours with me

















