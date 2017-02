Noyz Narcos ed il dissing contro Jamil nel nuovo singolo “Lobo”: video e testo

Qui su Nuove Canzoni, non è la prima volta che parliamo di brani “dissing” tra rapper e “Lobo”, è un pezzo del romano Emanuele Frasca, meglio conosciuto come Noyz Narcos, in risposta a Noyz Diss di Jamil (incisa sulla strumentale di “Ooouu” di Young M.A.), il cui videoclip girato da Alessandro Radogna, è uscito lo scorso 16 gennaio.

La canzone Lobo (termine spagnolo che in italiano significa lupo – probabile riferimento al soprannome di Jamil, ovvero “Il lupo di San Vito”.), brano contro quello che possiamo considerare figlioccio artistico di Vacca, è stata rilasciata negli store digitali e nelle piattaforme streaming il 7 febbraio 2017.

Ma cosa c’è alla base dello scontro verbale fra i due colleghi?

Tutto, nasce da qui: Noyz gli aveva promesso una collaborazione, senza mai concedergliela. Narcos diceva che i suoi pezzi sono belli, ma poi “mille scuse” e non se n’è mai fatto nulla. Evidentemente a Jamil la cosa non è andata giù ed ha inciso il citato pezzo. Quasi un mese più tardi arriva la risposta di Noyz, con Lobo, brano prodotto da David Ice (stranamente tra le sue produzioni, figurano anche alcune tra le più note Hit di Jamil).

Il video ufficiale è stato diretto da Alexander Coppola: la risposta di Noyz non si limita alle rime, in quanto avviene anche dal punto di vista visivo, visto che nella clip prende in giro il collega imitandolo, senza dimenticare che circa a metà filmato, c’è anche l’imperdibile intermezzo telefonico.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Noyz Narcos – Lobo testo (Download: su Amazon – su iTunes)

[Verso 1]

Tutti a casa quando piovono ‘ste rime grezze

Il suono di cantine lerce, il fumo acido della merce

In giro con venti da cinquanta carte

Bravi ragazzi tengono i contatti da una parte

In tasca tengo più del necessario

Mi vedi come caz*o vivo, osserva il divario

Nel mio diario, tengo appuntato quanto vale ciascuno di loro

Non sai luccicare, a zì fai ‘n sarto dal compro oro

‘Sta strada m’ha scassato il ca*zo

E ancora grindo* come un ventenne

Chicco non ci fot*i assieme a doppia N

Sono in questo locale buio con le strobo

Vedi un lupo, vedi il mio logo

Narcos rap, El Lobo

Nel teschio, un quadro complesso

La mia analisi di oggi

È che ripagano soltanto l’oro e gli orologi

Vuoi fare i soldi con ‘sta mer*a

Prima magnate ‘sta mer*a

Non sei ‘na stella

Manco ‘na bella scoperta

Questa mer*a è epocale, è un jackpot

L’uomo è ingordo, difficile da dire quando arrivi al top

Non c’è top, c’è di meglio, resta sveglio

Non fot*i la mia roba, perdi tempo.

[Interludio]

C’hanno fatto anche il mo’, montano, cantano

La gente fa le storie su Insta, su Instagram

E poi ci stanno gli stron*i che si sbattono pure

A fare il montaggino e metterlo su YouTube

Quindi capito sono occasioni pure per farsi vedere

Ma che te ne fotte Manue’

È normale, ma quale dissing, dissing u’ cazz’

[Verso 2]

Cerco lo sguardo di chi non conosco, almeno è neutrale

Difficile incrociarne uno leale

Imparati a nuotare in queste acque

Al grido di chi è più vero, la folla tacque

‘Sto stron*o nacque nel ’79 in mezzo al Tevere

Ci metto la mia intera vita in questa mer*a

Sempre che ci vuoi credere

Divido il pane, moltiplico le ostriche e ricciole

Questi ragazzi andranno in cielo in jet, se Dio lo vuole

Questi ragazzi c’hanno un posto perché l’hanno preso

Non importa in quale modo, basta che se lo so’ preso

Teso come corde, viole della morte per la tua figura

Due mie sedici barre so ‘na sepoltura

L’effige del mio gruppo ha fatto scuola

Ma poi l’invidia suona

I soldi uccidono, la crew muore da sola

Un morto dalle labbra viola

Affiora sulle mie sponde

Il marchio dell’infamia sulla fronte

Non mi confonde co’ ‘sti scrausi

Prendono gli applausi giusto a casa loro

Co’ ‘sta track me li divoro

Questo rap è il mio lavoro

Te chiudo in una bara co’ ‘na mezza barra

Chicco impara

Dissi me? C’hai il disrespect di tutta Italia

Check out.

[Outro]

L’hip-hop italiano bella pagliacciata

Minch*a l’ultimo bong l’ho fumato nel 2000

Ahahahahahaha.

* derivata dall’inglese “grind” (che significa “sbattersi”, lavorare sodo al fine di raggiungere un obiettivo, ma anche “fare un ottimo lavoro”), “Grindo” è una parola spesso utilizzata dal rapper.













