Livio Cori: guarda il video di Surdat (da Gomorra 3) + testo

Gomorra 3 è ormai quasi arrivata all’epilogo in quanto mancano solo due episodi, l’undicesimo e il dodicesimo, in onda il prossimo 22 dicembre.

Nel decimo episodio della terza stagione della serie tv Gomorra, Livio Cori, anche attore della serie televisiva, canta Surdat, esattamente durante le scene in cui viene rapito il figlio di Genny.





Cliccate sulla cover in basso per ascoltare il brano su Spotify.

Nella decima puntata, il 27enne rapper napoletano ha quindi deliziato i telespettatori, che hanno avuto modo di ascoltare la sua nuova e bella canzone, la prima in cui canta in dialetto partenopeo, pubblicata nei digital store il 15 dicembre 2017 via Sugar Music, ovvero lo stesso giorno in cui è stata trasmessa la quartultima e la terzultima puntata.

Disponibile dal 16 dicembre, il video ufficiale è stato diretto da Matteo Linguiti e potete gustarvelo nel canale Youtube di Livio cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire accedete al testo in napoletano e alla relativa traduzione in italiano.

Testo Surdat – Livio Cori (Download)

Ah eah

Ah eah ah

Ah eah ah

Ah

Di’ vote’

amma pensàt ce n’amma fùi… amma fùi

sott’e’ ruote’

sta strada pare’ ca’ nun vo’ firnì… nun vo’ firnì

nun c’è sta’ tiemp ppe sentì promess

pigliam tuttò prima ca’ finis

aggia capi’… aggia capi’

e cu sta’ capa nu’ criaturo cresce’

a sbatté forta finché nun riescé

aggia capi’… aggia capi’

nun ce po’ ricere comm adda i’

nuje simme surdat

sceglimm a’ direziòn e’ chesta vità

nun ci hannò maje comandàt… no.

In da’ stu posto nun ce stanno Sant

sti carté fannò schiàv tutti quanti

a’ uerra a’ fa’ sul a chi nun comandàn

si scegli bbuono puo’ campà nat’annò

di vote’ amm provàt a piglià n’altr via… n’altr via

ma è na’ ruotà… cchiu’ l’allontàn e cchiu’ tornà a venì… tornà a venì

simme stànch e’ guardàr sul e’ vetrin

cu a’ fantasià tritàt int’e’ cartin

aggia capi’… aggia capi’

turnamm sul si se fa mattinà

nun simme fatti ppe nu’ lietò finé

aggia capi’… aggia capi’

oh ohhh

nun ce po’ ricere comm adda i’… comm adda i’

nuje simme surdat

sceglimm a’ direziòn e’ chesta vità

nun ci hannò maje comandàt… no

nun ce po’ ricere comm adda i’

nuje simme surdat

oh ohhh

nun ce po’ ricere comm adda i’

nuje simme surdat.





Surdat traduzione in italiano

A volte

abbiamo pensato di fuggire… di fuggire

sotto le ruote

questa strada sembra che non finisca mai… non finisca mai

non c’è tempo per sentire le promesse

prendiamo tutto prima che finisca

devo capire… devo capire

e con questa testa un bambino cresce

la sbatte forte finché non riesce

devo capire… devo capire

non ci puoi dire come deve andare

noi siamo soldati

scegliamo la direzione di questa vita

non ci hanno mai comandato… no.

In questo posto non ci sono Santi

queste carte fanno schiavizzare tutti quanti

la guerra la fa solo chi non comanda

se scegli bene puoi vivere un altro anno

a volte abbiamo a prendere un’altra via, un’altra via

ma è una ruota, più l’allontani e più ritorna, più ritorna

siamo stanchi di guardare solo le vetrine

con la fantasia sminuzzata nelle cartine

devo capire… devo capire

torniamo solo quando si fa mattina

non siamo fatti per un lieto fine

devo capire… devo capire

oh ohhh

non ci puoi dire come deve andare

noi siamo soldati

scegliamo la direzione di questa vita

non ci hanno mai comandato… no

non ci puoi dire come deve andare

noi siamo soldati

oh ohhh

non ci puoi dire come deve andare

noi siamo soldati













