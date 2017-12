Linkin Park: ascolta il nuovo singolo “Sharp Edges” disponibile anche nell’edizione live di One More Light (testo, traduzione e live video)

Il 15 dicembre 2017 vedrà la luce One More Light – Live Edition (CD – Download), edizione dal vivo dell’ultima fatica discografica dei Linkin Park, registrata durante l’ultimo indimenticabile One More Light World Tour 2017.

Si tratta del primo progetto discografico rilasciato dopo la morte del cantante e musicista Chester Bennington (a cui è ovviamente dedicato), prematuramente scomparso lo scorso 20 luglio.





Il primo singolo estratto è Sharp Edges, un bel pezzo scritto da Ilsey Juber, Brad Delson & Mike Shinoda, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali proprio da metà dicembre.

A differenza della versione di questo pezzo contenuta nell’ultima fatica discografica, in questa vi è una introduzione e una conclusione parlata di Chester.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete al live video registrato a Berlino il 6 dicembre 2017, mentre su Spotify è possibile ascoltare la versione che sarà inclusa nel disco. Qui l’audio della versione in studio.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Sharp Edges – Linkin Park – Traduzione (Download – Versione live)

[Introduzione] (solo nella live edition)

Ci piacerebbe suonare qualcosa per te su cui abbiamo lavorato oggi

Nel camerino

[Strofa 1]

La mamma mi ha sempre detto di non correre

“Non correre con le forbici, figliolo

Farai del male a qualcuno”

La mamma mi ha detto di meditare prima di agire

Pensa sempre prima di parlare, guarda gli amici che hai

[Pre-Ritornello]

Resta lungo il sentiero battuto, non l’ho mai ascoltata quando diceva:

[Ritornello]

Gli spigoli* hanno delle conseguenze, io

Credo che ho dovuto scoprirlo da solo

Gli spigoli hanno delle conseguenze, ora

Ogni cicatrice è una storia da poter raccontare

[Strofa 2]

Avrei dovuto non rischiare sin dall’inizio

Avrei dovuto amarti come un castello di carte

E lasciarlo andare tutto allo sfascio

Ma tutte le cose che non riuscivo a capire

Che non potevo prevedere

Mi hanno reso quel che sono

Ficca il ​​naso nei libri tascabili

Anziché fumare sigarette

Sono anni che non torneranno mai

[Pre-Ritornello]

Resta lungo il sentiero battuto, non l’ho mai ascoltata quando diceva:

[Ritornello]

Gli spigoli hanno delle conseguenze, io

Credo che ho dovuto scoprirlo da solo

Gli spigoli hanno delle conseguenze, ora

Ogni cicatrice è una storia da poter raccontare

[Ponte]

Tutti abbiamo delle cadute

In qualche modo viviamo

Impariamo che quello che non ci uccide ci rende più forti

Tutti abbiamo delle cadute

In qualche modo viviamo

Impariamo che quello che non ci uccide ci rende più forti

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

[Pre-Ritornello]

Resta lungo il sentiero battuto, non l’ho mai ascoltata quando diceva:

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Gli spigoli hanno delle conseguenze, io

Credo che ho dovuto scoprirlo da solo

Gli spigoli hanno delle conseguenze, ora

Ogni cicatrice è una storia da poter raccontare

[Conclusione 1]

Tutti abbiamo delle cadute

In qualche modo viviamo

Impariamo che quello che non ci uccide ci rende più forti

Tutti abbiamo delle cadute

In qualche modo viviamo

Impariamo che quello che non ci uccide ci rende più forti

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

[Conclusione 2: Chester Bennington e Mike Shinoda] (solo nella live edition)

Amico, suonare la chitarra e cantare è davvero difficile

Amico, Mike è tornato qui, come, a suonare la batteria, le tastiere, le chitarre, rappando, e io sono come, tutti e cinque i pollici

*Risata*

Vuoi fare una pausa dal suonare la chitarra www.nuovecanzoni.com e quindi cantare per un minuto?

Che cosa?

Allora vuoi prenderti una pausa?

Oh, no, mi piace suonare la chitarra, è divertentissimo

Voglio dire che se non ti diverti a farlo, lo stai facendo male, capisci cosa intendo?

* Sharp edges significa “spigoli, bordi taglienti” ma in questo caso, parlando di se stesso, Chester probabilmente faceva riferimento a droghe e alcool (Sharp edges) di cui faceva uso e la conseguente depressione da questo (conseguenze).

Powered by NuoveCanzoni.com

Linkin Park – Sharp Edges testo

[Intro] (only live edition)

We’d like to play something for you that we worked up today

In the dressing room

[Verse 1]

Mama always told me don’t you run

“Don’t you run with scissors, son

You’re gonna hurt someone”

Mama told me look before you leap

Always think before you speak, watch the friends you keep

[Pre-Chorus]

Stay along the beaten path, never listened when she said

[Chorus]

Sharp edges have consequences, I

Guess that I had to find out for myself

Sharp edges have consequences, now

Every scar is a story I can tell

[Verse 2]

Should’ve played it safer from the start

Loved you like a house of cards

Let it fall apart

But all the things I couldn’t understand

Never could’ve planned

Made me who I am

Put your nose in paperbacks

Instead of smoking cigarettes

These are years you’re never getting back

[Pre-Chorus]

Stay along the beaten path, never listened when she said

[Chorus]

Sharp edges have consequences, I

Guess that I had to find out for myself

Sharp edges have consequences, now

Every scar is a story I can tell

[Bridge]

We all fall down

We live somehow

We learn what doesn’t kill us makes us stronger

We all fall down

We live somehow

We learn what doesn’t kill us makes us stronger

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

[Pre-Chorus]

Stay along the beaten path, never listened when she said

[Chorus]

Sharp edges have consequences, I

Guess that I had to find out for myself

Sharp edges have consequences, now

Every scar is a story I can tell

[Outro 1]

We all fall down

We live somehow

We learn what doesn’t kill us makes us stronger

We all fall down

We live somehow

We learn what doesn’t kill us makes us stronger

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

[Outro 2: Chester Bennington & Mike Shinoda] (only live edition)

Man, playing guitar and singing is really hard

Dude, Mike is back here, like, playing drums, playing keyboards, guitars, rapping, and I’m like, all five thumbs

*Laughter*

You wanna take a break from playing guitar and singing for a minute then?

What’s that?

You wanna take a break from it, then?

Oh, no, I like playing guitar, it’s super fun

I mean if you can’t have fun doing this, you’re doing it wrong, you know what I mean?

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi