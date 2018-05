Liberato – ascolta e guarda il video di due nuove canzoni “Intostreet” e “Je te voglio bene assaje” (con testo e traduzione)

Liberato è un misterioso progetto musicale nato nel 2017, la cui peculiarità è quella di fondere i classici neo-melodici partenopei a R&B d’oltreoceano, sonorità più elettroniche e testi tra dialetto napoletano ed inglese.

Beh, sono disponibili due nuovi singoli molto di tendenza che si intitolano “Je te voglio bene assaje” e “Intostreet” (che significa essere messo alle strette), con in quali i Liberato arrivano a sei in totale. Per la cronaca, i precedenti brani sono “TU T’E SCURDAT’ ‘E ME”, ” NOVE MAGGIO”, ” ME STAJE APPENNENN’ AMÒ” e ” GAIOLA PORTAFORTUNA”, i cui video sono tutti visionabili nel canale Youtube ufficiale.

Si tratta di due bei pezzi che sono collegati anche dalle cover: “INTOSTREET” (dal punto di vista maschile) e “JE TE VOGLIO BENE ASSAJE” (dal punto di vista di lei) sono una specie di prequel, ambientato tra il 2 e il 3 maggio, di “TU T’E SCURDAT’ ‘E ME”.

Entrambi i video ufficiali sono stati diretti da Francesco Lettieri e sono ambientati a Napoli. A seguire i testi e le traduzioni, mentre per vedere i filmati cliccate sulle rispettive immagini.

Testo Intostreet Pecché m’hê miso ‘int’ô stritto?

Ciente lacrime ‘ncòpp”a ‘stu beat

No, no, no, ammo’ nun se fa

Ma che so’ ‘sti tarantelle?

Staje cu’ isso, ma poi chiamme ccà

M’hê miso ‘int’ô stritto

Piccerè, si cchiù bella d”a weed

No, no, no, ammo’ ma che è?

Ma che so’ ‘sti tarantelle?

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a… ‘Na notte sola basta pe’ se ‘nnammurà

‘Na vota sola ancora voglio vulà

C”a voce stretta ‘nganna pe’ nun alluccà

‘E luci abbasce ‘o puorto s’hann”a stutà

Stuta chella cosa t’aggia parlà

Honey nun è cosa ‘e se ‘nnammurà

‘Stu vaso è ‘na catena, nun me fa penzà

Guardame ‘int’all’uocchie senza parlà M’hê miso ‘int’ô stritto

Ciente lacrime ‘ncòpp”a ‘stu beat

No, no, no, ammo’ nun se fa

Ma che so’ ‘sti tarantelle?

Staje cu’ isso, ma poi chiamme ‘ccà

M’hê miso ‘int’ô stritto

Piccerè, si cchiù bella d”a weed

No, no, no, ammo’ ma che r’è?

Ma che so’ ‘sti tarantelle?

Staje cu’ isso ma po… Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a… Co’ l’anima che allucca nun ce ‘a faccio cchiù

‘A colpa ‘e ‘stu turmiento ‘a tieni tu

Cu’ ‘e mmane ‘ncòpp’all’uocchie pe’ non te sunnà

‘E luci ‘e ‘stu balcone s’hann”a stutà

Belle’, nenne’, me so’ ‘mbriacato ‘e te

Pecché non pozzo sta’ senza ‘e te

Stu vase è na canzone pe’ te fa turnà

Guardame ‘int’all’uocchie senza parlà M’hê miso ‘int’ô stritto

Ciente lacrime ‘ncòpp”a ‘stu beat

No, no, no, ammo’ nun se fa

Ma che so’ ‘sti chiari ‘e luna?

Staje cu’ isso, ma poi chiamme ‘ccà

M’hê miso ‘int’ô stritto

Piccerè, si cchiù bella d”a weed

No, no, no, ammo’ ma che r’è?

Ma che so’ ‘sti tarantelle?

Staje cu’ isso ma po… Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a me

Staje cu’ isso, ma poi chiamme a… Staje cu’ isso, ma poi pienze a me

Pecché m’hê miso ‘int’ô stritto?

Traduzione Perché mi hai messo alle strette?

Cento lacrime su questo beat

No no no amore non si fa

Cosa sono queste tarantelle?

Stai con lui, ma poi chiami qua

Mi hai messo alle strette

Piccola sei più bella dell’erba

No no no amore ma cos’è?

Cosa sono queste tarantelle

Stai con lui, ma poi chiami qua Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami Una notte sola basta per innamorarsi

Una volta sola ancora voglio volare

Con la voce stretta in gola per non gridare

Le luci giù al porto si devono spegnere

Spegni quella cosa ti devo parlare

Honey non è il caso di innamorarsi

Questo bacio è una catena, non mi fa pensare

Guardami negli occhi senza parlare Perché mi hai messo alle strette?

Cento lacrime su questo beat

No no no amore non si fa

Cosa sono queste tarantelle?

Stai con lui, ma poi chiami qua

Mi hai messo alle strette

Piccola sei più bella dell’erba

No no no amore ma cos’è?

Cosa sono queste tarantelle

Stai con lui, ma poi chiami qua Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami… Con l’anima che grida non ce la faccio più

La colpa di questo tormento è tua

Con le mani sopra gli occhi per non sognarti

Le luci di questo balcone si devono spegnere

Bella, bambina, mi sono ubriacato di te

Perché non posso stare senza di te

Questo bacio è una canzone per farti tornare

Guardami negli occhi senza parlare Mi hai messo alle strette

Cento lacrime sopra questo beat

No no no amore non si fa

Cosa sono questi chiari di luna

Stai con lui, ma poi chiami qui

Mi hai messo alle strette

Piccola sei più bella dell’erba

No no no amore ma cos’è?

Cosa sono queste tarantelle

Stai con lui, ma poi

Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami me

Stai con lui, ma poi chiami… Stai con lui, ma poi chiami me

Perché mi hai messo alle strette.

Testo Je te voglio bene assaje Pronto, comme staje?

No, nun riattaccà

Baby, I’m so high

E nun saccio cu’ chi staje

Dint”a ‘sta bugia

Pierdo ‘o suonno e ‘a fantasia

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

Pronto, comme staje?

Mò che chiagne a fa’?

Mò stongo cu’ n’ata

E nun saccio c’aggi”a fa

Nun è gelosia

T’hê pigliato ‘a vita mia Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

All night

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

All night

Baby, tell me why

Je te voglio bene

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

Baby, tell me why

Je te voglio bene

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

Baby, tell me why

Je te voglio bene Puortame a casa mia

Quanto mi manchi nun può capì

Picceré, come back here

Me sfunne l’anema

Can’t you see?

Tu stive ‘nzieme a mme

Comme amma fatto a ce alluntanà?

Non ti scordar di me

Nu cielo azzurro pe’ te scurdà Pronto, comme staje?

No, non riattaccà

Baby I’m so high

E nun saccio cu’ chi staje

Dint”a ‘sta bugia

Pierdo ‘o suonno e ‘a fantasia

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

Pronto, comme staje?

Mò che chiagne a fa’?

Mò stongo cu’ n’ata

E nun saccio c’aggi”a fa

Nun è gelosia

T’hê pigliato ‘a vita mia

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje High all night

Tell me, tell me why

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

Night all night

Tell me, tell me why

Baby, tell me why

Je te voglio bene

High all night

Tell me, tell me why

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

Night all night

Tell me, tell me why

Baby, tell me why

Je te voglio bene

Tachicardia e poesia

Addò sta scritto c’aggi”a suffrì?

Picceré, come back here

Me sfunne l’anema

Can’t you see? ‘O saccio ca parti dimane

Don’t go, addò vaje?

‘Na vota diciste ‘na cosa

Nun t”a scurdà maje

Cu’ l’uocchie pittate ‘e smeraldo

E ‘o core p”a via

Diciste: “Tu si tutta ‘a vita mia

Je te voglio bene assaje” High all night

Tell me, tell me why

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

Night all night

Tell me, tell me why

Baby, tell me why

Je te voglio bene

High all night

Tell me, tell me why

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje

Night all night

Tell me, tell me why

Baby, tell me why

Je te voglio bene Pronto comme staje?

No, nun riattaccà

Baby, I’m so high

E nun saccio cu’ chi staje

Dint”a ‘sta bugia

Pierdo ‘o suonno e ‘a fantasia

Baby, tell me why

Je te voglio bene

Baby, tell me why

Je te voglio bene assaje