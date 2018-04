Liam Payne, J. Balvin – Familiar: video, testo e traduzione

Liam Payne e J. Balvin hanno unito le forze nel nuovo singolo Familiar, bel brano che anticipa l’uscita del primo album in studio dell’ex One Direction, sul quale non si hanno ancora informazioni.

Non è difficile ipotizzare che nel debut album vi saranno “Strip That Down”, “Get Low“, “Bedroom Floor” e forse anche la hit “For You” (per la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso). Il brano non sarà incluso in Vibras, quinto album in studio di Balvin, che vedrà la luce il prossimo 25 maggio.

Scritta dagli interpreti con la collaborazione di Mike Sabath & LunchMoney Lewis, con produzione di Mike Sabath, questa orecchiabile canzone combina sonorità latine a quelle R&B e somiglia a brani di Marc Anthony degli anni ’90.

Sono sicuro che i numerosissimi fan di questi due amati artisti, resteranno soddisfatti di questo nuovissimo pezzo, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in alto, mentre cliccando sull’immagine sottostante, accedete all’official lyric video.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese e in spagnolo che compongono il brano.

Testo Familiar

[Intro: J Balvin]

J Balvin, man

Liam Payne

Magic

[Verse 1: Liam Payne & J. Balvin]

It’s simple, you dip low

Your hips roll, you do the Calypso

An intro is all that I need, oh, yeah

Y empiezo primero

Tú sabes lo que me refiero

De cero, sabes que estoy pa’ ti (ti, ti)

[Pre-Chorus: Liam Payne]

Oh ooh I just wanted to get your name

But if it’s cool, I wanna get inside your brain

Oh-uh-ahh

[Chorus: Liam Payne]

Can we get famili-famili-famili-familiar? (yeah)

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya (hey)

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get famili-famili-famili-familiar?

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’, I’m feelin’ ya

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get

[Verse 2: Liam Payne]

Your waistline, the bass line (bass)

In real life, don’t wanna no FaceTime

‘Cos great minds, they think just the same (hey, yeah)

You’re shaped like vibrato

A model or some kind of bottle

Well, pour up ‘cos I want a taste (a taste, oh)

[Pre-Chorus: Liam Payne, J. Balvin]

Oh ooh I just wanted to get your name

Sólo quería tu nombre, bebé

But if it’s cool, I wanna get inside your brain

[Chorus: Liam Payne, (J. Balvin)]

Can we get famili-famili-famili-familiar? (familiar)

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya (familiar)

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get famili-famili-famili-familiar?

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya (feelin’ ya)

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get

[Bridge: J. Balvin, (Liam Payne)]

(Ah-ah-ah-ah)

Solamente tú y yo

(Ah-ah-ah-ah)

Solamente tú y yo

(Ah-ah-ah-ah)

Let me be the one to fill it up

Can we get

[Verse 3: J. Balvin]

Quisiera que tú y yo nos familiarizemos

Un poco de química y el party prendemos

Olvida las criticas, si nos entendemos

¿Qué tú cree si en tu mente nos metemos?

Señorita, qué necesita

Sería mucho mejor si participas

Así de lejos no, mejor cerquita

Yo voy a hacerte todo lo que me permitas

Y sabes que lo que te pones te queda bien (queda bien)

Y me caes mucho mejor que un billete de cien

[Chorus: Liam Payne]

Can we get famili-famili-famili-familiar?

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get famili-famili-famili-familiar?

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get

[Outro: Liam Payne]

Ah-ah-ah-ah

Can we get famili-familiar?

Ah-ah-ah-ah

I just wanna get to know ya

Ah-ah-ah-ah

Can we get famili-familiar?

Let me be the one to fill it up

Can we get

Ah-ah-ah-ah

I just wanna get to know you

Ah-ah-ah-ah

I just wanna get to know ya

Ah-ah-ah-ah

Can we get famili-familiar?

Let me be the one to fill it up

Can we get