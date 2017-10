Liam Payne – Bedroom Floor è il nuovo singolo: video e traduzione del testo

Bedroom Floor è il titolo del nuovo singolo di Liam Payne, pubblicato il 20 ottobre 2017 via Universal.

Dopo essersi sciolti, come ben saprete i componenti dei One Direction hanno intrapreso la carriera solista ed il primo ad aver lasciato il gruppo è stato Zayn Malik (nel 2015). Così se Harry Styles e Niall Horan hanno già rilasciato i rispettivi dischi d'esordio, rispettivamente l'album omonimo il 12 maggio e Flicker il 20 ottobre, dopo qualche singolo Louis Tomlinson e Liam Payne sono in procinto di farlo.





Dopo “Strip That Down” (featuring Quavo) e “Get Low” (con Zedd), l’ex One Direction ha “regalato” ai numerosissimi supporters questa nuova canzone Electropop, che sarà ovviamente inclusa nel primo progetto discografico, che vedrà la luce nel 2018, come del resto quello del collega Louis.

Cliccando sulla cover in basso, accedete al semplice audio del brano su Spotify.

La traccia è stata firmata dall’interprete con la collaborazione di ​Jacob Kasher Hindlin, Charlie Puth, Ammar Malik, Aaron Jennings, Noel Zancanella & Steve Mac; quest’ultimo ha anche curato la produzione insieme a Ben Rice.

Per quel che concerne il significato, nell’inedito il cantante si rivolge alla partner, una tipa che sparla di lui con gli amici, ma al contrario, quando si trova sotto le copertine insieme al cantante, dice cose molto carine.

La canzone è accompagnata dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che la compongono.

Liam Payne – Bedroom Floor traduzione (Download)

[Strofa 1]

Baby, ho saputo che ultimamente parli di me

Dicendo a tutti i tuoi amici quanto mi odi

Ma chi è che chiami quando ti senti sola?

Quando ti senti sola, sì

[Pre-Ritornello]

Dici cose veramente, veramente, veramente belle

Quando ti tocco

Diventi veramente, veramente, veramente, veramente, veramente gelosa

Quando non lo dovresti essere, oh

E quando il mio iPhone, iPhone squilla

Ti ripeto che

Te l’ho detto, te l’ho detto, te l’ho detto

[Ritornello]

Mi avevi detto che era finita

Mi avevi detto che era finita

Ma i tuoi vestiti che giacciono sul pavimento della mia camera da letto dicono il contrario

Mi avevi detto che era finita

Avevi detto che era finita nuovecanzoni.com

Ma i tuoi vestiti sul pavimento della mia stanza la dicono diversamente

Ma i tuoi vestiti che giacciono sul pavimento della mia camera da letto dicono l’esatto opposto

Ma i tuoi vestiti sul pavimento della mia camera da letto dicono il contrario, sì

[Strofa 2]

Baby, perché ti comporti sempre come se non mi volessi?

E’ meglio che mi sto zitto

Tra noi sempre alti e bassi finché non sei addosso a me

Finché non sei addosso a me, yeah

[Pre-Ritornello]

Dici cose veramente, veramente, veramente belle

Quando ti tocco

Diventi veramente, veramente, veramente, veramente, veramente gelosa

Quando non lo dovresti essere, oh

E quando il mio iPhone, iPhone squilla

Ti ripeto che

Te l’ho detto, te l’ho detto, te l’ho detto

[Ritornello]

Mi avevi detto che era finita

Mi avevi detto che era finita

Ma i tuoi vestiti che giacciono sul pavimento della mia camera da letto dicono il contrario

Mi avevi detto che era finita

Avevi detto che era finita

Ma i tuoi vestiti sul pavimento della mia stanza la dicono diversamente

Ma i tuoi vestiti che giacciono sul pavimento della mia camera da letto dicono l’esatto opposto

Ma i tuoi vestiti sul pavimento della mia camera da letto dicono il contrario, sì

Hai detto che era finita, hai detto che era finita

Ma i tuoi vestiti sul pavimento della mia stanza la dicono diversamente

Ma i tuoi vestiti che giacciono sul pavimento della mia camera da letto dicono l’esatto opposto, sì

[Ponte]

Oh, il pavimento della mia camera da letto

I tuoi vestiti dicono qualcosa di diverso adesso

Vuoi che ci molliamo per sistemare la faccenda?

Oh, baby

[Ritornello]

Mi avevi detto che era finita

Mi avevi detto che era finita

Ma i tuoi vestiti che giacciono sul pavimento della mia camera da letto dicono il contrario

Mi avevi detto che era finita

Avevi detto che era finita

Ma i tuoi vestiti sul pavimento della mia stanza la dicono diversamente

Ma i tuoi vestiti che giacciono sul pavimento della mia camera da letto dicono l’esatto opposto

Ma i tuoi vestiti sul pavimento della mia camera da letto dicono il contrario, sì

Hai detto che era finita, hai detto che era finita

Ma i tuoi vestiti sul pavimento della mia stanza la dicono diversamente

Ma i tuoi vestiti che giacciono sul pavimento della mia camera da letto dicono l’esatto opposto, sì

Bedroom Floor testo

[Verse 1]

Baby, heard you’ve been talking about me lately

Telling all your friends how much you hate me

But who you calling up when you get lonely?

When you get lonely, yeah

[Pre-Chorus]

You be saying real, real nice, real nice things

When I’m touching you

You be getting real, real, real, real, real jealous

When it wasn’t you, oh

And every now when my iPhone, iPhone rings

I be telling you

I told you, I told you, I told you

[Chorus]

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

[Verse 2]

Baby, why you always act like you don’t want me?

Don’t make me bring up your dirty laundry

We always on and off until you’re on me

Until you’re on me, yeah

[Pre-Chorus]

You be saying real, real nice, real nice things

When I’m touching you

You be getting real, real, real, real, real jealous

When it wasn’t you, oh

And every now when my iPhone, iPhone rings

I be telling you

I told you, I told you, I told you

[Chorus]

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

You said it was over, you said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

[Bridge]

Oh, my bedroom floor

Your clothes are saying something different now

You wanna break up just to fix it now

Oh, baby

[Chorus]

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

You said it was over, you said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

















