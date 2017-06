Liam Gallagher: guarda il video del nuovo singolo Wall Of Glass + traduzione del testo

Il cantautore britannico Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis, è tornato con il primo singolo da solista che si intitola Wall Of Glass, pubblicato nei digital store, disponibile in streaming ed in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 31 maggio.

La nuova canzone è la prima estratta dal futuro primo progetto discografico da solista battezzato As You Were, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.





Il primo singolo lontano dal mitico gruppo, è stato prodotto da Greg Kurstin, che l’ha anche coscritto insieme allo stesso Liam, con la collaborazione di Andrew Sidney Fox, Michael Tighe e Andrew Wyatt.

Il video ufficiale è stato diretto da Francois Rousselet ed è possibile vederlo nel nuovo canale Youtube dell’artista, inaugurato proprio con questo pezzo, cliccando sull’immagine in basso.

Di seguito trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Wall Of Glass – Liam Gallagher – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Avresti tenuto i segreti dentro di te

Ti sei tenuta gli attrezzi, oh

Penso tu sappia che

Chiunque può arrivare fino a te

Chiunque può vedere attraverso i tuoi occhi

Tutta la notte

[Ritornello]

E non voglio essere scortese

Ma capisco cos’hai in mente

E la pietra che lanci

Tornerà indietro sul tuo cammino

Un giorno andrai in frantumi come una parete di vetro

Parete di vetro

Parete di vetro

Un giorno ti frantumerai come una parete di vetro

[Verso 2]

Credi nel fascino

E sui progettisti di vaccini, amore

Ci vai d’accordo

Ti hanno venduta come i One Direction

Penso che la risurrezione è in corso

E che ti sbagliavi

[Ritornello]

E non voglio essere scortese

Ma capisco cos’hai in mente

E la pietra che lanci

Tornerà indietro sul tuo cammino

Un giorno andrai in frantumi come una parete di vetro

Parete di vetro

Parete di vetro

Un giorno ti frantumerai come una parete di vetro

[Ritornello]

E non voglio essere scortese

Ma capisco cos’hai in mente

E la pietra che lanci

Tornerà indietro sul tuo cammino

Un giorno andrai in frantumi come una parete di vetro

Parete di vetro

Parete di vetro

Un giorno ti frantumerai come una parete di vetro

Liam Gallagher – Wall Of Glass testo

[Verse 1]

You would keep the secrets in ya’

You’ve been keeping paraphernalia, oh

I think you know

Anyone can walk up to ya’

Anyone can see right through your eyes

All night

[Chorus]

And I don’t mean to be unkind

But I see what’s in your mind

And the stone you throw

Will turn back in its path

One day you’ll shatter like a wall of glass

Wall of glass

Wall of glass

One day you’ll shatter like a wall of glass

[Verse 2]

You believe in fascinations

And designer vaccinations, love

You get along

You were sold a one direction

I believe the resurrection’s on

And you were wrong

[Chorus]

And I don’t mean to be unkind

But I see what’s in your mind

And the stone you throw

Will turn back in its path

One day you’ll shatter like a wall of glass

Wall of glass

Wall of glass

One day you’ll shatter like a wall of glass

[Chorus]

And I don’t mean to be unkind

But I see what’s in your mind

And the stone you throw

Will turn back in its path

One day you’ll shatter like a wall of glass

Wall of glass

Wall of glass

One day you’ll shatter like a wall of glass

















