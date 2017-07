Liam Gallagher: ascolta il nuovo singolo Chinatown (con testo e traduzione)

Si intitola Chinatown il nuovo singolo di Liam Gallagher estratto dal debut album da solista “As You Were” che vedrà la luce il prossimo 6 ottobre.

L’atteso disco sarà composto da 12 e 15 tracks (deluxe) ed è già disponibile in pre-order nel CD, in vinile e digital download.

Questa canzone, caratterizzata da sonorità care ai fan degli Oasis, come del resto il primo singolo estratto Wall of Glass, è stata scritta da Michael Tighe & Andrew Wyatt, che ha anche curato la produzione.

Dal 30 giugno 2017 il brano è disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming.

Cliccando sulla cover in basso è possibile ascoltarlo su Spotify mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Prima volevo annunciarvi che il cantautore britannico sarà in Italia in occasione della rassegna Home Festival 2017, che si terrà il 1° settembre all’Area Dogana di Treviso. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Liam Gallagher – Chinatown traduzione (Download)

Link sponsorizzati









[Strofa 1]

Beh, i poliziotti stanno prendendo il controllo

Mentre tutti fanno yoga

Perché la felicità è ancora un’arma calda*

Che significa essere uomo libero?

Cos’è un europeo?

Io credo solo nel sole

[Ritornello]

Portami per le strade di China Town

Dimostrami che conosci alcuni posti

Dio mi ha detto di vivere una vita di lusso

Nella nostra vita ce sa siamo passata ad aspettare

[Strofa 2]

Parla di cose divertenti, sopprimi la nevrosi

Alcuni dicono che è la causa di tutto questo

Concentrati sulla vittoria

Dimentica l’inizio

Dimentica la parte centrale e la fine

[Ritornello]

Portami per le strade di China Town

Dimostrami che conosci alcuni posti

Dio mi ha detto di vivere una vita di lusso

Nella nostra vita ce sa siamo passata ad aspettare

[Ritornello]

Portami per le strade di China Town

Dimostrami che conosci alcuni posti

Dio mi ha detto di vivere una vita di lusso

Nella nostra vita ce sa siamo passata ad aspettare

* Liam continua a fare riferimento alla leggendaria band nonché una delle sue preferite: i Beatles, con un cenno alla loro canzone “Happiness is a Warm Gun” estratta dall’album The Beatles (noto anche come White Album o Album Bianco) pubblicato il 22 November 1968.

Powered by NuoveCanzoni.com

Chinatown – Liam Gallagher – Testo

[Verse 1]

Well the cops are taking over

While everyone’s in yoga

‘Coz happiness is still a warm gun

What’s it to be free man?

What’s a European?

Me I just believe in the sun

[Chorus]

Take me down through the streets of China Town

Show me that you know some places

God told me live a life of luxury

All our lives we’ve both been waiting

[Verse 2]

Tell of funny doses, eliminate neurosis

And some say it’s the cause of it all

Concentrate on winning

Forget about beginning

Forget about the middle and end

[Chorus]

Take me down through the streets of China Town

Show me that you know some places

God told me live a life of luxury

All our lives we’ve both been waiting

[Chorus]

Take me down through the streets of China Town

Show me that you know some places

God told me live a life of luxury

All our lives we’ve both been waiting

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi