Liam Gallagher e il primo album da solista As You Were: informazioni e titoli delle canzoni in scaletta

As You Were è il titolo del primo disco da solista del cantautore inglese Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis. L’attesissimo album sarà disponibile a partire dal 6 ottobre 2017 nel classico CD, in vinile e digitale.

Per la gioia dei fans più accaniti e dei collezionisti, il progetto sarà anche commercializzato in uno special deluxe box set a edizione limitata, cofanetto che racchiuderà:

il vinile 12” 180g colorato;

il CD deluxe;

una stampa artistica A5 di Klaus Voormann;

un vinile bonus da 7″;

un poster;

un libro da 20 pagine con copertina rigida;

prefazione stampata da Tim Kessler;

l’album digitale.

Queste le informazioni al momento disponibili sull’album di questo grande artista, la cui edizione standard è formata da dodici canzoni, mentre la versione deluxe racchiuderà tre tracks aggiuntive.

Tra i brani in scaletta, spiccano i primi due singoli estratti Wall of Glass e Chinatown, pubblicati rispettivamente il 1° e 30 giugno.

Le tracce “Paper Crown”, “Come Back To Me”, “Wall of Glass” e “Doesn’t Have To Be That Way” sono state prodotte da Greg Kurstin, mentre le restanti canzoni da Dan Grech-Marguerat.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli delle quindici canzoni incluse nel disco d’esordio di Gallagher.

As You Were – Liam Gallagher album – Tracklist

(Reperibile su Amazon nelle seguenti versioni: Audio CD, CD Edizione Deluxe, Vinile, Vinile Deluxe, Download, Download Deluxe edt.)

Edizione Standard

“Wall of Glass” 3:44 “Bold” “Greedy Soul” “Paper Crown” “For What It’s Worth” “When I’m in Need” “You Better Run” “I Get By” “Chinatown” 3:21 [Secondo Singolo] “Come Back to Me” “Universal Gleam” “I’ve All I Need”

Deluxe Edition

13. “Doesn’t Have to Be That Way”

14. “All My People / All Mankind”

15. “I Never Wanna Be Like You”













