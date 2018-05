Lenny Kravitz – Low: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Il 25 maggio Lenny Kravitz ha rilasciato la nuova canzone Low, come secondo singolo estratto dall’undicesimo album in studio Raise Vibration, che sarà disponibile a partire dal prossimo 7 settembre.

Dopo la significativa It’s Enough, è il momento di questo pezzo totalmente differente, che nei cori vede “la presenza” di Michael Jackson, in quello che possiamo definire una sorta di cameo preso da una precedente registrazione dell’indimenticabile Re del pop.

Dal punto di vista della tematica, qui si parla di una love story piuttosto complicata…

Per ascoltare questo pezzo su Spotify cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire accedete ai testi.

Low – Lenny Kravitz – Testo e traduzione (Download)

If you wanna talk to me

Know that I am planning to see

Yeah, yeah, hey, hey

I don’t want this thing to be

Staining my reality, yeah

Se vuoi parlare con me

Sappi che ho intenzione di capire

Si, si, hey, hey

Non voglio che questa cosa

Macchi la mia realtà, si

Don’t lift me up

To turn me down

I just want a lover

Baby stay with me [?]

Talk with me, let me go

Got to keep below

Talk with me, let me go

Got to keep below

Don’t lift me up

To turn me down

I just want a lover

Baby stay with me [?]

Talk with me, let me go

Got to keep below

Talk with me, let me go

Got to keep below

Non tirarmi su

Per respingermi

Voglio solo un’amante

Baby resta con me [?]

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Non tirarmi su

Per respingermi

Voglio solo un’amante

Baby resta con me [?]

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

If you bought the fantasy

It’s murder in the first degree, yeah

Yeah…

Is my sexuality

Creating such a tragedy, yeah

Yeah…





Se compri la fantasia

È un omicidio di primo grado, sì

Si…

È la mia sessualità

A creare una simile tragedia, sì

Si…

Don’t lift me up

To turn me down

I just want a lover

Baby stay with me [?]

Talk with me, let me go

Got to keep below

Talk with me, let me go

Got to keep below

Don’t lift me up

To turn me down

I just want a lover

Baby stay with me [?]

Talk with me, let me go

Got to keep below

Talk with me, let me go

Got to keep below, ooh

Non tirarmi su

Per respingermi

Voglio solo un’amante

Baby resta con me [?]

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Non tirarmi su

Per respingermi

Voglio solo un’amante

Baby resta con me [?]

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto,ooh





I’m so tired of playing this crazy game

Someone’s always left out in the rain

Is there a chance that we can make it, uh

Just keep it real ‘cause we can’t fake it, yeah

‘Cause you and I can’t take this anymore

We’ve got to keep our feet right on the floor

There’s no more secrets, no more lying

Baby I’m really, really trying

To get to love

Sono così stanco di giocare a questo folle gioco

Qualcuno viene sempre lasciato fuori sotto la pioggia

C’è qualche possibilità che possiamo farcela, uh

Sii realista perché non possiamo fingere, si

Perché io e te non possiamo più andare avanti così

Dobbiamo tenere i piedi per terra

Non ci saranno più segreti, niente più bugie

Baby Sto davvero, davvero provando

Ad amare

Don’t lift me up

To turn me down

I just want a lover

Baby stay with me [?]

Talk with me, let me go

Got to keep below

Talk with me, let me go

Got to keep below

Don’t lift me up

To turn me down

I just want a lover

I just want a lover, yeah

Talk with me, let me go

Got to keep below

Talk with me, let me go

Got to keep below, ooh

Non tirarmi su

Per respingermi

Voglio solo un’amante

Baby resta con me [?]

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Non tirarmi su

Per respingermi

Voglio solo un’amante

Voglio solo un’amante, sì

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto

Parla con me, lasciami andare

Dobbiamo continuare di sotto