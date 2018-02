Lemandorle: ascolta il nuovo brano “Le 4” + testo

Da oggi è in radio, nei digital store e nelle piattaforme streaming il nuovo singolo de Lemandorle che si intitola Le 4.

Lemandorle è un progetto nato nel 2016, che mescola musica da club, pop e cantautorato, il cui singolo d'esordio "Le Ragazze", ha consentito al duo di farsi un nome a livello nazionale, conquistando a sorpresa radio e quotidiani come La Repubblica.









Al successo di quel brano, seguirono altri due fortunati singoli “Ti amo il venerdì sera” (oltre un milione di ascolti streaming, che ha consentito loro di finire sulla copertina della playlist “Indie Italia” di Spotify) e “San Junipero” entrato subito nella “Viral 50” di Spotify”.

E’ ora la volta di questo pezzo, il quarto in carriera, un mid-tempo su cui si appoggiano elementi di elettronica rarefatta e un groove di chitarra funk, che omaggia gli Outkast dei primi dischi.

Nella nuova canzone, Lemandorle ci proiettano in una dimensione notturna tra la realtà e il mondo onirico, per un ritratto di coppia scarabocchiato all’ultimo minuto: mosso, fuori campo ma con colori ancora troppo vividi per essere già dimenticati.

Cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire alle parole che compongono questo pezzo.

Testo (Download)

Ti chiamo e non rispondi mai

mi sembra di impazzire

parlare non ci servirà però

lasciatelo dire

che alle 4 di mattina

siamo soli un’altra volta

alle quattro di mattina noi

che alle 4 di mattina

cancelliamo anche la noia

alle quattro di mattina noi

non pensiamo a cosa sei

mentre dorme la città

guardo i muri dei palazzi dentro a un tram.

Insegnami come si fa

insegnami come si fa

insegnami come si fa

insegnami come si fa.

Chiamo e non rispondi mai

ti chiamo e non rispondi mai

alle 4 di mattina

siamo soli un’altra volta

alle quattro di mattina noi

e 4 di mattina

ti ho mandato anche una torta

alle quattro di mattina noi

non pensiamo a cosa sei

mentre dorme la città

guardo i muri dei palazzi dentro a un tram

sottopassi e ciminiere

dove scorre la città

scrivo frasi sui palazzi dentro al tram.

Insegnami come si fa

insegnami come si fa

insegnami come si fa

insegnami come si fa

insegnami come si fa (a stare bene)

insegnami come si fa (a dire no)

insegnami come si fa a stare bene

insegnami come si fa a dire no.

[x8]

(Insegnami come si fa)













