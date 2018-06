Lele – Giungla: audio e testo del nuovo singolo

Giungla è il nuovo singolo di Raffaele “Lele” Esposito, disponibile nelle principali piattaforme streaming e nei negozi digitali dal 15 giugno 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Prodotto da Michele Canova & Pat Simonini e firmato dall’interprete, l’inedito anticipa il rilascio del nuovo nonché secondo album in studio, ancora senza titolo e release date.

Ecco le parole del cantante partenopeo riguardo questo nuovo pezzo: «Questo singolo è per Napoli ed i napoletani. Con l’auspicio che la nostra caparbietà e la nostra forza d’animo ci aiutino a non essere più vittima di noi stessi e che il sacrificio quotidiano, scritto nel nostro codice genetico, ci permetta di abbattere quel muro di pregiudizio che ancora oggi non dà cenni di cedimento. Napoli e la Musica Black si sono sempre amate. Vuoi per le affinità storico-culturali tra mondo afro-americano e quello napoletano, vuoi per la lingua estremamente ritmica, in un modo o nell’altro il legame è sempre stato vivo. E io ho capito che il mio modo di fare musica doveva passare da lì. Dall’unione di queste due culture. Il viaggio di questo disco quindi partirà da Napoli ma farà subito tappa nella cultura afro-americana»

Ora non vi resta che ascoltarlo. Potete farlo su Spotify cliccando sulla copertina in basso, mentre a seguire trovate il testo.

Giungla testo – Lele (Download)

E qua vince tutto chi finge bene

se beve da solo, dal suo bicchiere

le mani che stringono sanno bene

ti passano addosso

proteggi un bambino da dove viene

non cambiare mai se hai le tasche piene

o occhio chi versa nel tuo bicchiere

ti corrono contro.

Lascia i ca**i fuori dalla porta quando torni

guardati allo specchio quando non tornano i conti

allacciati le scarpe bene

e sistemati la felpa

sei nato uomo libero

lasciati una via d’uscita.

Sono la più alta tempesta

della giungla che si manifesta

e il mio sogno che ti da alla testa

e che quello che ho non mi basta

e se chiudo che cosa mi resta

e se muoio domani è una festa

capitano spacchiamo quel muro fin quando non crolla non molliamo noi





ohohoh

non molliamo noi

ohohoh

Si sa che la gente da buoni consigli

se non può più dare il cattivo esempio

non è che se piangi ti credo

non è che se parli più forte ti sento.

Tra luci, ombre e Caravaggio

siamo i viandanti su un mare di nebbia

? fuma che si impregna

tieniti quelli di sempre, al solito posto

Sono la più alta tempesta

della giungla che si manifesta

e il mio sangue che ti da alla testa

e che quello che ho non mi basta

e se chiudo che cosa mi resta

e se muoio domani è una festa

capitano spacchiamo quel muro fin quando non crolla non molliamo noi

ohohoh

non molliamo noi

ohohoh

Liberi, liberi, liberi

tutti comodi comodi comodi

sei libera davvero tu?

siamo liberi davvero?

ohohoh

non molliamo noi

ohohoh

Liberi, liberi, liberi

tutti comodi comodi comodi

sei libera davvero tu?

siamo liberi davvero?