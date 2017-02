Lele Esposito: in uscita l’album “Costruire 2.0” riedizione di “Costruire”: titoli delle canzoni

Il giovane cantautore napoletano Raffaele Esposito, meglio conosciuto come Lele, ex allievo della quindicesima edizione di Amici, dopo l’esperienza alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, rilasciò il fortunato album d’esordio “Costruire”, pubblicato esattamente il 27 maggio 2016. Da quel disco furono estratti gli ottimi singoli Through This Noise e La strada verso casa.

Successivamente Lele si è candidato alla partecipazione di Sanremo Giovani 2017 con il brano Ora Mai (testo e musica di Raffaele Esposito, Rory Di Benedetto e Rosario Canale), facendo centro al primo colpo, visto che è tra i concorrenti in gara tra le cosiddette Nuove Proposte della 67ª edizione del Festival, risultando l’artista più giovane.

Venerdì 10 febbraio, mentre Esposito partecipa alla kermesse, esce la riedizione di quel disco, battezzata “Costruire 2.0”. Ma che novità ci sono rispetto alla prima edizione? Direi abbastanza considerando il fatto che si tratta di un repack.

Nel dettaglio, nel progetto sono incluse un totale di dodici canzoni, tra le quali 5 inediti (pezzo sanremese incluso) più la versione alternativa di L’ho voluto io. In scaletta restano invece La strada verso casa, Screamin’ It Loud, Through This Noise, Love Me Now, Christmas Night with You e We Will Carry on.

Tutti i brani racchiusi nell’edizione 2017 di Costruire, sono stati scritti o co-scritti da Lele in persona.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutti i pezzi racchiusi in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Costruire 2.0 – Lele album

(Reperibile su Amazon nei seguenti formati: Audio CD – Download digitale)

La nostra distanza (inedito) Senza paura di sorridere (inedito) Ora mai (inedito) Cosi com’è (inedito) Adesso e sempre (inedito) L’ho voluto io (Versione Alternativa) La strada verso casa Screamin’ It Loud Through This Noise Love Me Now Christmas Night with You We Will Carry on













