Le Luci Della Centrale Elettrica: informazioni e audio del nuovo album “Terra”

Le Luci Della Centrale Elettrica, il progetto musicale ideato nel 2007 dal cantautore ferrarese Vasco Brondi, torna alla ribalta con il nuovo nonché quarto album battezzato Terra, pubblicato il 3 marzo 2017, a due anni esatti di distanza dall’ultima fatica discografica Costellazioni, un exploit che raggiunse la seconda posizione nella classifica album FIMI/GfK.

Il disco è disponibile nel classico CD (La prima tiratura è a forma di libro con il diario di lavorazione “La gloriosa autostrada dei ripensamenti”), in vinile (per la prima tiratura è accompagnato dal citato libro/diario), in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il diario di lavorazione, narra una serie di appunti di viaggio e di divagazioni dell’anno e mezzo di scrittura e degli ultimi tre mesi di registrazioni in studio. Un affascinante viaggio tra l’Adriatica e un’isola vulcanica, tra studi di registrazione seminterrati e paesi disabitati in alta montagna, tra la Pianura Padana, il Nord Africa e l’America.

Sono dieci canzoni inedite a comporre l’atteso progetto, prodotto dallo stesso Brondi insieme a Federico Dragogna, anticipato dai brani Stelle Marine, Coprifuoco e A forma di fulmine, bei pezzi nella cui descrizione trovate anche il significato ed i testi, ma il gruppo nelle prossime ore farà la stessa cosa anche per le restanti sette tracks. Per non perdere gli ultimi aggiornamenti, vi invito quindi a sintonizzarvi nel loro canale Youtube, nella loro pagina Facebook e-o nel blog ufficiale.

Loading...



“Qui” è invece il titolo del primo singolo in rotazione radiofonica nazionale proprio da oggi, venerdì 3 marzo 2017, una canzone che ci mostra una nuova sfaccettatura de Le Luci Della Centrale Elettrica.

Link sponsorizzati









Appena dopo la copertina frontale (del vinile) trovate i titoli di tutti i brani ed un link per l’ascolto gratuito, non prima di avervi comunicato che il gruppo ha reso note le prime tappe della tournée (al momento in cui scrivo si parte 17 marzo dal Vidia Rock Club di Cesena e si chiude il 28 aprile all’OBIHall di Firenze). Per il calendario ed i tagliandi d’ingresso vi rimando su Ticketone. Qui trovate invece le prime date dell’instore tour.

Tracklist Terra – Le Luci Della Centrale Elettrica album

(Reperibile su Amazon nei formati Audio CD – Vinile – Download Digitale) [Audio su Spotify]

A forma di fulmine 3:54 Qui 3:19 Coprifuoco 4:22 Nel profondo Veneto 3:21 Waltz degli scafisti 3:59 Iperconnessi 4:12 Chakra 3:53 Stelle marine 3:32 Moscerini 3:20 Viaggi disorganizzati 2:42

“Terra è un disco etnico ma di un’etnia immaginaria (o per meglio dire ‘nuova’) che è quella italiana di adesso. Dove stanno assieme la musica balcanica e i tamburi africani, le melodie arabe e quelle popolari italiane, le distorsioni e i canti religiosi, storie di fughe e di ritorni”. Firmato Vasco Brondi.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi