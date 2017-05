Le Deva (Greta Manuzi, Verdiana Zangaro, Roberta Pompa e Laura Bono) e il singolo d’esordio Un’altra idea: video e testo

Dopo i grandi successi del 2016 sulle note di L’Amore Merita e L’Origine, Greta Manuzi, Verdiana Zangaro e Roberta Pompa (orfane di Simonetta Spiri ma con una new entry) sono tornate con il nuovo singolo battezzato Un’altra idea, un bel brano rilasciato il 5 maggio 2017.

Ora la girl band ha anche un nome: Le Deva. Non so perché, ma Simonetta ha abbandonato il gruppo ed è quindi stata avvicendata dalla cantautrice Laura Bono, che ormai da tempo cerca il successo, dopo che nel 2005 trionfò a sorpresa al Festival di Sanremo (Giovani) con la canzone Non credo nei miracoli. E’ quindi questo il quartetto definitivo di queste grandi cantanti e Un’altra idea è il singolo d’esordio, che anticipa il rilascio del primo album battezzato 4.





Scritta da e composta da Antonio Maggio, Marco Rettani (già firma nei singoli L’amore Merita e L’Origine), dalla stessa Verdiana e Zibba (è anche consulente artistico dell’intero progetto), la canzone è in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 5 maggio.

In “Un’altra idea”, queste quattro splendide voci armonizzano la canzone, nella quale ognuna mette in risalto la propria personalità vocale: ne esce fuori un pezzo raffinato, elegante, graffiante e rock.

Il video ufficiale è stato diretto dall’affidabile Mauro Russo ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il testo completo della canzone.

Le Deva – Un’altra idea testo (Download)

[Verdiana]

Ho imparato cos’è l’amore

dipendenza da facile allegria

mentre faccio lo stesso errore

e continuare.

[Greta]

Il dolore non fa rumore

finché resto in silenzio e vado via

la promessa più falsa non si dice ma si ascolta.

[Roberta Pompa]

So già come finirà

e non so più se sono io

la colpa è meno colpa se la si puoi dividere per due.

[Laura Bono]

Guardo il mio cielo spento

stanotte ti confesso

ci servirebbe un’altra idea.

[Insieme]

Ma mentre tu mi guardi

io non ti vedo

proverei a parlarti

ma poi tanto tu non sentiresti me

e quando il rischio è di toccarci

non ci basta

non ci resta che continuare a fingere

che siamo bravi a fingere di noi.

[Laura Bono]

Adesso chiedi cos’è l’amore

come faccio a saperlo proprio io?

che vedo sole anche quando piove

non ti fidare pioverà.

[Verdiana]

Ho lasciato andar via l’odore

le tue mani, il tuo nome sopra il mio

la tua parte del letto sfatta

adesso è mia.

[Greta]

So già come finirà

la butteremo in nostalgia

resto a guardare i giorni e insieme a loro anche i miei sbagli.

[Roberta Pompa]

Io che vorrei dirti “amore mio”

ma riesco a dire solo addio

ci servirebbe un’altra idea.

[Insieme]

Ma mentre tu mi guardi

io non ti vedo

proverei a parlarti

ma poi tanto tu non sentiresti me

e quando il rischio è di toccarci

non ci basta

non ci resta che continuare a fingere

che siamo bravi a fingere di noi

che siamo bravi a fingere di noi

che siamo bravi a fingere.

[Verdiana]

Ma mentre tu mi guardi, io non ti vedo

proverei a parlarti

ma poi tanto

[Insieme]

tu non sentiresti me

e quando il rischio è di toccarci

non ci basta

non ci resta che continuare a fingere

che siamo bravi a fingere di noi.

















