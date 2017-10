Le Deva: guarda il video del nuovo singolo “Semplicemente Io e Te” + testo

Verdiana Zangaro, Laura Bono, Roberta Pompa e Greta Manuzi, aka Le Deva, sono tornate con il nuovo singolo “Semplicemente Io e Te”, rilasciato nei digital store e nelle piattaforme streaming il 6 ottobre 2017, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Come la precedente Un’altra idea, anche questa bella canzone sarà inclusa nel debut album del quartetto battezzato “4”, che vedrà la luce il prossimo 20 ottobre. Nel disco (in pre-order nel CD e in Vinile) saranno inclusi anche i bellissimi singoli “L’amore merita” (certificato Oro) e “L’Origine“, originariamente incisi con Simonetta Spiri, poi avvicendata da Laura Bono. Tra le dieci tracks in scaletta nell’album (guarda la copertina), che vede firme note come quelle di Zibba, Andrea Amati, Antonio Maggio, Alessio Caraturo e Marco Rettani, ci saranno dunque anche questi due bei brani, re-incisi con la bionda new entry.





La girl band è quindi pronta al debutto discografico, che torna a promuovere con questo bel pezzo, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso.

Il brano è stato firmato da Zibba, Carboni, Andrea Amati e Marco Rettani ed è accompagnato dal video ufficiale diretto e montato da Mauro Russo.

Il filmato è stato girato a bordo di un veliero e potete gustarvelo nel canale Youtube del gruppo cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire le parole che compongono la nuova canzone.

Le Deva – Semplicemente Io e Te testo (Download)

[Verdiana Zangaro]

Noi che da dentro di noi, c’era soltanto confusione

Per poi trovarci a pensare che tutto ha comunque ragione

Anche quando… non è il momento.

[Laura Bono]

Noi che una notte ci basta per ritrovare tutto

E perdere ciò che non serve come la strada di casa

Anche qualche cosa di noi.

[Roberta Pompa]

Noi che le nostre battaglie perse sembrano solo vittorie

Che raccontare una storia diversa da tutte le altre storie

[Le Deva]

Cosa siamo

Siamo semplicemente io e te, lascia stare le distanze

Siamo semplicemente io e te, nello stesso posto sempre

Anche se da un’altra parte.

Siamo semplicemente io e te, come posso convincerti che

Siamo semplicemente io e te, posso solo difendermi

E fingere che sia normale, che siamo sempre semplicemente io e te.

[Verdiana Zangaro]

Noi che non saremo mai aria che non sa respirare

Se ci fermassimo qui sarebbe una contraddizione

Ma non mi preoccuperei.

[Greta Manuzi]

Noi che a domani pensiamo domani, non vedrai mai una fine,

Siamo l’amore che bussa agli inferni, pregando di farci entrare

Cosa siamo.

[Le Deva]

Siamo semplicemente io e te

[Laura Bono]

lascia stare le distanze

[Le Deva]

Siamo semplicemente io e te

[Laura Bono]

nello stesso posto sempre

[Le Deva]

Anche se da un’altra parte.

Siamo semplicemente io e te

[Laura Bono]

come posso convincerti che

[Le Deva]

Siamo semplicemente io e te

[Laura Bono]

posso solo difendermi

[Le Deva]

E fingere che sia normale

[Laura Bono]

che siamo sempre semplicemente io e te

Io e te!

[Roberta Pompa]

Siamo semplicemente io e te, lascia stare le apparenze

Siamo semplicemente io e te, nello stesso istante sempre

[Le Deva]

Anche se da un’altra parte.

[Le Deva]

Siamo semplicemente io e te, e non ce ne frega niente

Siamo semplicemente io e te, e se saremo noi per sempre

Dimmelo senza parlare, che siamo sempre

Che siamo sempre, siamo semplicemente io e te

Siamo semplicemente io e te.

















