LCD Soundsystem e il nuovo album American Dream: info, tracklist e audio canzoni

American Dream è il quarto album in studio della rock band statunitense LCD Soundsystem, uscito il 1° settembre nel classico CD, in doppio vinile, in download digitale ed in streaming gratuito. All’estero il progetto è anche reperibile nel formato musicassetta.

Ad oltre sette anni dall’ultima fatica discografica This Is Happening, James Murphy e il suo gruppo sono tornati con quest’interessante disco composto da dieci nuove canzoni, tutte scritte e coscritte da Murphy, che ha anche curato la produzione dell’intero album.

Tra i pezzi in scaletta, cito il doppio singolo Call the police/American Dream ed il secondo estratto Tonite, pubblicati rispettivamente il 5 maggio ed il 16 agosto 2017.

American Dream è un disco che già dall’artwork, caratterizzato dal cielo azzurro e caratteri neri ed austeri, lascia presagire i toni in cui Murphy descriverà la sua idea di sogno americano.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle tracks ed un link per ascoltarle gratuitamente tutte d’un fiato.

Tracklist album American Dream – LCD Soundsystem

Oh baby 5:49 Other voices 6:43 I used to 5:32 Change yr mind 4:57 How do you sleep? 9:12 Tonite 5:47 [Video] Call the police 6:58 [Audio] American dream 6:06 [Audio] Emotional haircut 5:29 Black screen 12:05

Streaming audio: per ascoltare le dieci tracks che compongono il disco cliccate sul lato b della copertina in basso













