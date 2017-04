Lazza: titoli e audio canzoni incluse nel debut album Zzala

Lazza è un giovane ed emergente rapper e pianista milanese, un artista non improvvisato in quanto si è formato studiando musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ma fin da adolescente, ha mostrato in giro per l’Italia le sue indiscutibili abilità tecniche nelle battle di freestyle.

Il suo talento ha in seguito suscitato l’interesse di Low Kidd e Dj Slait, due professionisti della scena rap nazionale, che di conseguenza hanno preso la decisione di puntare su questo ragazzo.

Ed ecco a voi il primo album del rapper classe 1994, un artista unico in quanto riesce a coniugare la musica classica e l’hip hop. Si intitola Zzala il suo disco d’esordio, prodotto dalla neonata etichetta 333 Mob e distribuito da Sony Music dal 14 aprile 2017.

All’interno del progetto sono racchiuse undici canzoni, musicalmente prodotte dallo stesso Lazza, Low Kidd e Dj Slait, caratterizzate da inaspettati giri di pianoforte che creano un legame sorprendente tra il background classico di Lazza e i suoni più crudi e attuali.

Zzala è stato anticipato dai videoclip di “DDA” (singolo che ha sancito il sodalizio con la label 333 Mob),“Maleducati” e “Ouverture”, mentre per quel che concerne i featuring, gli unici ospiti dell’album sono Salmo e Nitro (collaudata coppia di casa Machete) sulle note di MOB.

La cover frontale del disco è stata curata da Moab, altro componente di 333 Mob. Appena dopo, trovate i titoli di tutti i brani ed il link per ascoltarli gratuitamente.

Link sponsorizzati









Tracklist Zzala – Lazza album

(Reperibile anche su Amazon nei formati Audio CD e Download Digitale)

Ouverture [Video] 3:33 Origami 2:30 DDA [Video] 2:45 MNM 3:50 Lario 3:10 Maleducati [Video] 3:50 Zzala 3:04 Take Away 3:13 430 3:33 MOB feat. Salmo, Nitro 3:33 Silenzio 3:33

Streaming audio: per ascoltare le undici canzoni incluse nel disco cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi