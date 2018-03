Laura Pausini – Un progetto di vita in comune: ascolta il nuovo brano (con testo e versione in spagnolo)

A pochi giorni dal rilascio del dodicesimo album in studio Fatti sentire, che come ormai di consueto, vedrà la luce anche nella versione in spagnolo, Laura Pausini ha reso disponibile l’audio di un nuovo brano che si intitola Un progetto di vita in comune, in spagnolo Un Proyecto de vida en comun.

Il singolo promozionale è stato scritto da Daniel Vuletic, Cheope e la stessa Pausini, con produzione di Rik Simpson.

Dopo il primo estratto Non E’ Detto e il promozionale “Fantastico (Fai quello che sei)”, la cantautrice svela la terza canzone della dodicesima era discografica ormai alle porte.







Mentre è ormai ufficiale il remix di Nadie Ha Dicho, la versione in spagnolo del primo estratto, che vedrà la collaborazione dei Gente De Zona, la cantante di Faenza ci propone questo pezzo che vuole raccontare con semplici e dirette parole, le speranze di condividere la vita insieme a qualcuno a cui teniamo.

Per ascoltare l’inedito cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate i testi di entrambe le versioni della decima traccia in scaletta nel disco.

Testo Un progetto di vita in comune (Download)

Lo so

Le differenze tra noi

Sono evidenti però

Tornare indietro

Non è

Mai stato per me

Forse

Sei diverso da me

Ma gli opposti si trovano in sé

Forse

Una logica c’è

La vita non è mai come s’immagina

Ma con te

Questa teoria fa a pugni con la pratica

Supererò mille dubbi e paure

Se c’è un progetto di vita in comune

Io lo farò

Lo sai

Non sempre va come vuoi

E tu l’eccezione non sei

Io disarmata così

Continuo da qui

E resto

In piedi anche se

L’animo umano è sensibile

E riesco

A convincermi che

La vita non è mai come s’immagina

Ma con te

Questa teoria fa a pugni con la pratica

E con i perché

E se dovrò riscrivere ogni pagina

Accetterò senza dubbi e paure

Questo progetto di vita in comune

L’accetterò senza mezze misure

Per noi lo farò

Per non sprecare un occasione

L’ultima

L’accetterò

L’accetterò

Io lo farò

Perché

Quello che sento per te

È così palese

Testo Un Proyecto de vida en comun (Audio – Download)

[Autori: Cheope & Laura Pausini]

Lo sé

Todo el abismo que ves

Es evidente más yo

Salto al vacío al revés

Sobrevolaré

Puede

Que no seas como yo

Tan iguales admito que no

Puede

Que el opuesto sea amor

La vida no es como la quieres imaginar

Creéme

Que esta teoría se contradice al practicar

¿Aceptarás lo que yo quiero aún?

Nuestro proyecto de vida en común

¿Lo aceptarás?

Lo sé

Las cosas no van siempre bien

Y yo la excepción no seré

Aún desarmada así

Hoy lucho por ti

Me quedo

Die pie aunque sé

Que el alma humana invencible no es

Hoy puedo

Convencerte de que

La vida no es como la quieres imaginar

Yo lo sé

Que esta teoría se contradice al practicar

Te demostraré

Que no gay vacío ni son blancas las páginas

¿Aceptarás lo que yo quiero aún?

Nuestro proyecto de vida en común

¿Lo acceptarás porque lo quieres tú?

Por ti yo lo haré

Por no perder una ocasión que es

La última

¿Aceptarás?

Yo aceptaré

Por ti lo haré

Porque

Cuando me miras así

Es tan evidente













