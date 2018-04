Laura Pausini – “Frasi a metà” è il nuovo singolo: audio e testo

Frasi a metà è il terzo singolo estratto da Fatti Sentire, tredicesimo album in studio di Laura Pausini pubblicato a metà marzo insieme alla versione Hatze Sentir, che include la versione in spagnolo della traccia Verdades a medias, che non è tuttavia stata rilasciata come singolo né in Spagna né in America Latina.

Gli autori del brano, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 6 aprile, sono Niccolò Agliardi per il testo, Laura Pausini e Edwyn Roberts per la musica. La produzione è invece opera di Dado Parisini, mentre Paolo Carta l’ha co-prodotto.

Frasi a Metà, il terzo tassello della tredicesima era discografica della cantante emiliana, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk (sia dei CD che dei vinili) sarà inoltre presentato sabato 7 aprile, in occasione del primo serale del talent show Amici.

Si tratta di un brano rock, arrabbiato e potente, che arriva dritto al punto e anche al cuore. Per quel che concerne il significato, nella canzone si parla di un’amicizia interrotta, dalla quale ne scaturisce dolore che si trasforma in rabbia.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltarla su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Testo Frasi a Metà (Download)

Chiedimi scusa

Anche per quello che sono

Spostati almeno

E non provarci mai più

Quando di nuovo

Provo a rimettermi in piedi

E tu che mi chiedi

Cosa mi resta di me.

E cosa mi porta a sbatterti in faccia il dolore

Non c’era posto migliore.





Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

Non ti accompagno più se non c’è più ragione

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà.

Ecco il mio cuore sfinito da quanto è capace

Sempre ostinato, sempre la copia di sé

E poi ti ho perduto nell’alba gelata di ottobre

Non c’era giorno migliore.

C’è tutta la mia indole in questa canzone, quando taglio i ponti è finita, vuol dire che ho sofferto talmente che il limite è stato raggiunto. E tutto si interrompe, a metà, come frasi e verità sospese che perdono di significato. Laura Pausini.

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

Non ti accompagno più se non c’è più ragione

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà.

Si muore a metà di una frase o di frasi a metà.

Chiudiamo le cose

Veloce che poco mi basta

La rabbia finisce all’arrivo

È il poco in valigia la cosa che resta.

Quanta violenza hai sprecato in quel “lasciami andare”

Non c’era frase peggiore.

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

Ricordati di dirmi che va tutto bene

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a me-tà.