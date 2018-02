Laura Pausini – ascolta la nuova canzone “Fantastico (Fai quello che sei)” + testo

Fantastico (Fai quello che sei) è un nuovo brano di Laura Pausini tratto dal dodicesimo album in studio “Fatti sentire”, il cui rilascio è fissato al 16 marzo 2018.

Dopo il primo singolo ufficiale “Non è detto” uscito il 26 gennaio, che è stato anche presentato a Sanremo, la cantante ha reso disponibile questo pezzo promozionale, scritto con la collaborazione di Virginio Simonelli e Paolo Carta.









Questa seconda anteprima dell’attesissimo disco, è a parer mio molto carina e sono certo che non deluderà i supporters della cantautrice emiliana.

Per quel che concerne il significato, il testo che potete leggere scorrendo la pagina, incita a sapersi accettare per quel che si è, a sconfiggere le paure, a credere in ciò che si fa e non scoraggiarsi mai anche quando si sbaglia, perché è proprio dagli errori che è possibile costruire un sogno.

Per ascoltare la nuova canzone su Spotify cliccate sull’immagine sottostante.

Siamo polvere di stelle

Capitati quaggiù

Quaggiù

Siamo pieni di domande

Che ti fai anche tu

Tu…

Ma le domande erano armi

Finché non ho saputo amarmi

Per quella che sono

E per come sono

Perché nessuno può salvarti

Dalle paure che hai davanti

Puoi solo tu

Soltanto tu

Soltanto tu

Come sei tu.

Fai quello che sei

Fallo con orgoglio

E dove stai andando arriverai

Così ti voglio

Fai quello che sei

Quando fa più male

Quando capirai che su ogni sbaglio

Puoi costruire un sogno

Riempi i suoni

Accendi le mani

Abbraccia come gli uragani

Tutti i sogni di domani

Spegni la luce

Alza la voce

Fantastico

(Come sei tu).

Siamo anime affamate

Di tramonti e poesia

Ah ah

E del coraggio che appartiene

A chi non è andato via

Mai via.

Crediamo ancora nei dettagli

Le cose semplice e i risvegli

Che cambiano il mondo

In ogni secondo

Noi siamo qui per ascoltarci

E siamo fatti per amarci

Come vuoi tu

Come sei tu.

Fai quello che sei

Fallo con orgoglio

E dove stai andando arriverai

Così ti voglio

Fai quello che sei

Quando fa più male

Quando capirai che su ogni sbaglio

Puoi costruire un sogno

Riempi i suoni

Accendi le mani

Abbraccia come gli uragani

Tutti i sogni di domani

Spegni la luce

Alza la voce

Fantastico

(Come sei tu)

Riempi i suoni

Accendi le mani

Abbraccia come gli uragani

Tutti i sogni di domani

Spegni la luce

Alza la voce

Fantastico

Fantastico

Fantastico

(Come sei tu)













