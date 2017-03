Lany e il singolo ILYSB: video, testo, traduzione e versione Ferdinand Weber Remix

I LANY sono una band Indie pop, Elettropop, Alternative rock e Dream pop di Los Angeles, California, e ILYSB (acronimo di “I Love You So Bad” ovvero “Ti Amo Da Morire”) è il loro bel singolo, anche se non recentissimo in quanto è stato originariamente rilasciato nel 2015 dall’EP “Make Out”. Il 30 giugno 2017 il gruppo statunitense pubblicherà l’album d’esordio battezzato proprio Lany (qui in pre-order), che includerà questa ed altre quindici tracks.

ILYSB, il singolo della giovane band che ha raggiunto oltre 44 milioni di streaming su Spotify, è anche disponibile nelle versioni Ferdinand Weber Edit e Ferdinand Weber Remix, ed è proprio la seconda che verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da Venerdì 17 Marzo 2017.

Con il suo remix, il produttore e DJ berlinese Ferdinand Weber, ha trasformato la canzone in un instant classic house tune. Grazie al suo lavoro, ILYSB si tramuta in una nuova, calda e accogliente avventura deep house, pronta a fare innamorare tantissimi italiani che avranno modo di ascoltarla.

Ad amare questo pezzo vi sono artisti del calibro di Martin Garrix, Felix Jaehn, Oliver Heldens, Sam Feldt, Bakermat, Don Diablo, Dimitri Vegas, Sander van Doorn e molti altri.

La versione originale del brano, è accompagnata dal video ufficiale che, al contrario di quel che recita il testo, propone immagini molto crude e violente, in stile Arancia Meccanica per intenderci, ne sconsiglio quindi la visione a coloro i quali si impressionano vedendo questo genere di filmati. Dalla descrizione “il video racconta la malsana ossessione di un amore non corrisposto, che sfocia in comportamenti psicotici“. Infatti uno di quei “bravi ragazzi” (i componenti della band) che danno vita a ciò che vedrete, è innamorato della sventurata che, prima della loro incursione, brindava allegramente insieme all’uomo che ama, che non farà di certo una bella fine. Per accedere cliccate sull’immagine in basso.

Anche la Ferdinand Weber Remix è accompagnata da un videoclip, ma decisamente differente, che mostra le vicende un gruppo di amici. Per accedere cliccate sull’immagine sottostante, mentre di seguito potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

ILYSB – Lany – Traduzione (Su Amazon: Download – Ferdinand Weber Edit e Ferdinand Weber Remix – Su iTunes: Download – Ferdinand Weber Remix)

Link sponsorizzati









Non mi sono mai sentito in questo modo

Non ne ho mai abbastanza quindi resta con me

Non è che abbiamo grandi progetti

Facciamoci un giro in città mano nella mano

E devi sapere

Che sei l’unica, ok ok

E devi sapere

Che mi tieni sveglio tutta la notte, tutta la notte

Oh, il mio cuore fa male che è un piacere

Ti amo, piccola, così tanto, così tanto

Oh, oh il mio cuore fa male che è un piacere

Ti amo, piccola, così tanto, così tanto

Davvero fichissima in mezzo ai miei vestiti

Fa un caldo pazzesco quando ti avvicini a me

Ballare un lento in queste notti d’estate

La nostra palla da discoteca (o “strobosfera”) è la mia luce della mia cucina

E devi sapere

Che nessuna potrebbe prendere il tuo posto, il tuo posto

E devi sapere

Che sono dannatamente ossessionato dal tuo viso, il tuo viso

Oh, il mio cuore fa male che è un piacere

Ti amo, piccola, così tanto, così tanto

Oh, oh il mio cuore fa male che è un piacere

Ti amo, piccola, così tanto, così tanto

Oh, oh il mio cuore fa male che è un piacere

Ti amo, piccola, così tanto, così tanto, oh

E devi sapere

Che sei l’unica che va bene, che va bene

E devi sapere

Che mi tieni sveglio tutta la notte, tutta la notte

Oh, il mio cuore fa male che è un piacere

Ti amo, piccola, così tanto, così tanto

Oh, oh il mio cuore fa male che è un piacere

Ti amo, piccola, così tanto, così tanto, oh

Così tanto, oh

Oh, il mio cuore fa male

Oh, il mio cuore soffre

Oh, il mio cuore fa male

Così tanto, oh

Lany – ILYSB testo

Ain’t never felt this way

Can’t get enough so stay with me

It’s not like we got big plans

Let’s drive around town holding hands

And you need to know

You’re the only one, alright alright

And you need to know

That you keep me up all night, all night

Oh, my heart hurts so good

I love you, babe, so bad, so bad

Oh, oh my heart hurts so good

I love you, babe, so bad, so bad

Mad cool in all my clothes

Mad warm when you get close to me

Slow dance these summer nights

Our disco ball’s my kitchen light

And you need to know

That nobody could take your place, your place

And you need to know

That I’m hella obsessed with your face, your face

Oh, my heart hurts so good

I love you, babe, so bad, so bad

Oh, oh my heart hurts so good

I love you, babe, so bad, so bad

Oh, oh my heart hurts so good

I love you, babe, so bad, so bad, oh

And you need to know

You’re the only one alright, alright

And you need to know

That you keep me up all night, all night

Oh, my heart hurts so good

I love you, babe, so bad, so bad

Oh, oh my heart hurts so good

I love you, babe, so bad, so bad, oh

So bad, oh

Oh, my heart hurts

Oh, my heart hurts

Oh, my heart hurts

So bad, oh

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi