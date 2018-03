Lana Del Rey – You Must Love Me (Madonna cover): audio, testo e traduzione

You Must Love Me (from “Evita”) è un singolo di Lana Del Rey, che anticipa il rilascio di “Andrew Lloyd Webber – Unmasked: The Platinum Collection”, greatest hits contenente brani tratti da film come Il Fantasma Dell’Opera, Jesus Christ Superstar, School of Rock e Cats ed Evita, solo per citarne alcuni. Prossimamente parleremo di questa raccolta che contiene brani memorabili di una carriera di quasi 50 anni, disponibile in pre-order nelle versioni 2CD e 4CD. Quella standard includerà 39 tracce mentre l’edizione deluxe ben 71.

The Platinum Collection vedrà la luce il prossimo 16 marzo e ad anticiparlo, Memory (From “Cats”) interpretata da Nicole Scherzinger, Light At The End Of The Tunnel (From “Starlight Express”) da Gregory Porter e questa You Must Love Me egregiamente interpretata dalla statunitense Lana Del Rey.

Oltre alla Del Rey alle prese con questa cover di Madonna e oltre a Gregory Porter e Nicole Scherzinger, per incidere questa raccolta, curata personalmente da Lloyd Webber, sono stati “scomodati” artisti del calibro di Beyoncé, la stessa Madonna, Barbra Streisand e Sarah Brightman.







In radio da venerdì 8 marzo 2918, come detto il brano è stato originariamente inciso da Madonna, per essere estratto come primo singolo dalla colonna sonora del film Evita, ottenendo l’Oscar per la migliore canzone nel 1997 e il Golden Globe come “miglior canzone originale”.

Una curiosità: è stato l’unico pezzo contenuto nel film, a non essere presente nel musical originale a cui è ispirata la versione cinematografica, in quanto scritto appositamente per la pellicola dal paroliere Tim Rice e dal compositore Andrew Lloyd Webber.

Cliccando sull’immagine è possibile ascoltare questa inedita interpretazione di Lana Del Rey sulle note di “You Must Love Me”.

You Must Love Me traduzione (Download) [Strofa 1]

Quale sarà il prossimo passo?

Non dovevamo arrivare a questo punto

Avevamo tutto, tu credevi in me

Io credevo in te [Strofa 2]

Le certezze svaniscono

Come possiamo far sopravvivere i nostri sogni?

Come possiamo mantenere vive tutte le nostre passioni

Come un tempo facevamo? [Ritornello]

Nel profondo del mio cuore, sto nascondendo

Cose che non vedo l’ora di dire

Spaventato di confessare ciò che sento

Terrorizzato dal fatto che ti allontanerai

Devi amarmi, devi amarmi [Strofa 3]

Perché sei al mio fianco?

Come posso esserti utile adesso?

Dammi una possibilità, e ti farò vedere come

Nulla cambierà [Ritornello]

Nel profondo del mio cuore, sto nascondendo

Cose che non vedo l’ora di dire

Spaventato di confessare ciò che sento

Terrorizzato dal fatto che ti allontanerai

Devi amarmi, devi amarmi

Devi amarmi

Testo You Must Love Me [Verse 1]

Where do we go from here?

This isn’t where we intended to be

We had it all, you believed in me

I believed in you [Verse 2]

Certainties disappear

What do we do for our dreams to survive?

How do we keep all our passions alive

As we used to do? [Chorus]

Deep in my heart, I’m concealing

Things that I’m longing to say

Scared to confess what I’m feeling

Frightened you’ll slip away

You must love me, you must love me [Verse 3]

Why are you at my side?

How can I be any use to you now?

Give me a chance, and I’ll let you see how

Nothing has changed [Chorus]

Deep in my heart, I’m concealing

Things that I’m longing to say

Scared to confess what I’m feeling

Frightened you’ll slip away

You must love me, you must love me

You must love me











