Lana Del Rey in concerto anche in Italia ad aprile 2018

Il L.A. To The Moon tour 2018 della popstar americana Lana Del Rey, farà tappa anche in Europa e per la gioia dei supporters, presto sbarcherà anche in Italia.

La superstar americana si esibirà infatti nella penisola ad aprile, con un doppio concerto che andrà in scena nel capoluogo lombardo e nella capitale.

Elizabeth Woolridge Grant, in arte Lana Del Rey, effettuerà una serie di live anche in Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e in Belgio.

Sarà l’occasione giusta per ascoltare dal vivo le nuove canzoni incluse nella sua quinta era discografica Lust for Life, che nella classifica statunitense Billboard 200, debuttò in prima piazza.

I due concerti di Lana Del Rey nella penisola, sono in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e al Palalottomatica di Roma, rispettivamente l’11 e il 13 aprile. L’inizio dei live show è fissato alle ore 20.

I biglietti d’ingresso sono ancora disponibili in prevendita su TicketOne, ma solo i VIP PACKAGE, che offrono tanti ulteriori vantaggi a prezzi ovviamente maggiorati. Il prezzo è di 194 euro per la data di Assago e 182,50 per quella della capitale. Se cercate il semplice tagliando d’ingresso potete fare affidamento a store di secondary ticketing come Viagogo.

Altre date in programma nel 2018



23 Marzo

Estero Picnic

Bogota

Colombia





25 Marzo

Lollapalooza

Sao Paulo

Brasile

29 Marzo

Riverstage

Brisbane

Australia

31 Marzo

Sidney Myer Music Bowl

Melbourne

Australia

02 Aprile

Qudos Bank Arena

Sydney

Australia

16 Aprile

Mercedes-Benz Arena

Berlino

Germania

17 Aprile

Sportpaleis

Antwerp

Belgio

19 Aprile

Palau Sant Jordi

Barcellona

Spagna

20 Aprile

Palacio De Vistalegre

Madrid

Spagna

29 Giugno

Aerodrome Festival

Panenský Týnec

Repubblica Ceca

10 Agosto

Sziget Festival

Hajógyári Island

Ungheria