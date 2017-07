Lana Del Rey: ascolta il nuovo brano Groupie Love feat. ASAP Rocky (testo e traduzione)

In data 12 luglio 2017 Lana Del Rey ha rilasciato due nuove canzoni che saranno incluse nel quinto album in studio Lust For Life, che vedrà la luce il prossimo 21 luglio. Lo stesso giorno ha anche svelato la tracklist del progetto (in pre-order su iTunes), che includerà sedici inediti.

I brani sono Summer Bummer ft. A$AP Rocky & Playboi Carti (audio), che a quanto sembra sarà il terzo singolo estratto, e il brano in oggetto, anch’esso inciso con la collaborazione del rapper americano.

Questo pezzo è stato scritto dagli interpreti con la collaborazione di Rick Nowels, che l’ha anche prodotto insieme a Dean Reid, Lana Del Rey, Hector Delgado e Kieron Menzies.

Per il significato vi rimando alla traduzione (con tanto di annotazioni) che trovate insieme al testo appena dopo l’immagine sottostante. Per accedere all’audio cliccateci sopra.

Lana Del Rey – Groupie Love traduzione (Download)

[Strofa 1: Lana Del Rey]

Sei al bar, suonando la chitarra

Sto cercando di non fare avvicinare la folla

Talvolta è difficile la vita da star

Quando devi condividere il tuo lui con tutti

Sei nel club, bella vita

Sto cercando di non farmi notare dalla folla

È così bello, ballare seguendo il ritmo

Quando so che stai facendo tutto per me

[Pre-Ritornello: Lana Del Rey]

E ogni volta che alzi lo sguardo

So a cosa stai pensando

So a cosa stai pensando

[Ritornello: Lana Del Rey]

Tu vuoi il mio

Groupie love*

Groupie love

Groupie love

[Strofa 2: Lana Del Rey]

Ogni volta, scrivendo i miei versetti

Ho il mio tesoro accanto a me

È così bello, versarti un drink

Facendo finta che nulla ha più alcun significato

Questa è la mia vita, con te al mio fianco

Profumo di limone e festival

Trasformiamo i nostri sogni in realtà

È come la magia, tesoro, la vita non è meravigliosa?

[Pre-Ritornello: Lana Del Rey]

E ogni volta che facciamo l’amore

So a cosa stai pensando

So a cosa stai pensando

[Ritornello: Lana Del Rey]

Vuoi il mio

Groupie love

Groupie love

Groupie love

[Strofa 3: A$AP Rocky & Lana Del Rey]

Prima fila, ogni spettacolo è come un hype man** (hmm)

Canto parola per parola mentre la mia piccola (yeah)

Si trova di fianco al palco, i fans urlano provocando emicranie

Yamborghini-high***, but she ain’t on my grade (hmm, hmm)

Oddio, c’è un amico furioso (hmm, hmm)

Tesoro mio, tesoro mio, resti nella mia testa (sì)

Tesoro mio, mi ha fatto cantare per una scala antincendio

Ragazza di città, ma è cresciuta nel Tri-state****

Non hai tempo per alcun groupie love (hmm)

Noi non diamo retta al delinquente con un … (hmm)

debole per le ragazze, tu e io, quindi di chi possiamo fidarci?

Tu e io staremo insieme finché non moriremo (Tu e io fino alla fine dei nostri giorni)

[Coro: Lana Del Rey & A$AP Rocky]

Groupie love

Groupie love

Groupie love

Tu sei il mio tesoro

Groupie love

Groupie love

Groupie love

Groupie love

* Groupie love: quando i rapper o altri tipi di artisti stanno vicino ai loro fans o viceversa. Il groupie è generalmente una giovane fan che segue ossessivamente una celebrità musicale al fine di incontrarla di persona o quantomeno farsi notare. Il groupie sviluppa un forte amore incondizionato per l’artista preferito spingendosi addirittura a pensare di avere rapporti immaginari con i propri idoli.

** Nella musica hip hop l’hype man è un rapper di supporto che nelle performance live contribuisce ad aumentare la partecipazione emotiva del pubblico presente (solitamente con la tecnica del call-and-response, ovvero chiamata e risposta) e supporta l’MC nell’esecuzione di alcune rime.

*** Yamborghini high è una canzone degli A$AP Mob, collettivo hip hop nato nel 2006, del quale Rocky fa parte.

**** Un tri-state è una città o una metropoli che si estende su tre stati. La più famosa è l’area metropolitana di New York, in cui viveva Lana.

Groupie Love – Lana Del Rey – Testo

[Verse 1: Lana Del Rey]

You’re in the bar, playing guitar

I’m trying not to let the crowd next to me

It’s so hard sometimes with the star

When you have to share him with everybody

You’re in the club, living it up

I’m trying not to let the crowd notice me

It’s so sweet, swingin’ to the beat

When I know that you’re doing it all for me

[Pre-Chorus: Lana Del Rey]

And every time you look up

I know what you’re thinking of

I know what you’re thinking of

[Chorus: Lana Del Rey]

You want my

Groupie love

Groupie love

Groupie love

[Verse 2: Lana Del Rey]

Time after time, writing my lines

Having my baby there next to me

It’s so sweet, pouring you a drink

And pretending that nothing means anything

This is my life, you by my side

Key lime and perfume and festivals

Taking our dreams, turning them to things

It’s like magic, babe, isn’t life wonderful?

[Pre-Chorus: Lana Del Rey]

And every time we hook up

I know what you’re thinking of

I know what you’re thinking of

[Chorus: Lana Del Rey]

You want my

Groupie love

Groupie love

Groupie love

[Verse 3: A$AP Rocky & Lana Del Rey]

Front row, every show like a hype man (hmm)

Sing along word for word while she my bae (yeah)

Side stage, fans screamin’ causin’ migraines

Yamborghini-high, but she ain’t on my grade (hmm, hmm)

God dang, got a nigga acting irate (hmm, hmm)

My babe, my babe, stay on my brain (yeah)

My babe, made me sing to a fire escape

City girl, but she grew up in the tri-state

She ain’t got no time for no groupie love (hmm)

We don’t pay no minds to the thug with a… (hmm)

Love girls, you and I, so who do we trust?

You and I ‘til the day we die (You and I ‘til the day we die)

[Chorus: Lana Del Rey & A$AP Rocky]

Groupie love

Groupie love

Groupie love

You are my babe

Groupie love

Groupie love

Groupie love

Groupie love

















