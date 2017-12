Lali Espósito: guarda il video di Tu Novia (con testo e traduzione)

Lo scorso 17 novembre, la cantante argentina Lali Espósito ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Tu Novia (la tua ragazza).

La nuova canzone e la precedente Una Na, saranno incluse nel suo terzo album in studio, sul quale al momento non vi sono informazioni.





Il brano è stato prodotto da 3musica e scritto dall’interprete con la collaborazione di Pablo Akselrad, Gustavo Novello e Luis Burgio

A discapito del titolo, in questo bel pezzo la bella Lali dice di non avere intenzione di avere rapporti affettivi seri, di non volersi più innamorare ma al contrario, di avere intenzione solo di divertirsi e avere rapporti occasionali, basati esclusivamente sul sesso.

Il piccante video ufficiale è disponibile dal 30 novembre ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube della Espósito cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e il testo.

Lali – Tu Novia traduzione (Download)

[Strofa 1]

È il mio miglior momento

Faccio ciò che sento

Non devo spiegare le mie azioni se non mi va

Il sentimento (o “questa sensazione”) mi attraversa

Ma lo lascio fare

Non mi faccio coinvolgere da nessuno, mi lascio andare nel vento

[Pre-Ritornello 1]

E così mi sento meglio

La libertà è dentro di me

Voglio solo godere

Non intendo innamorarmi di nuovo

[Ritornello]

Perché non voglio essere la tua ragazza

Non m’importa della tua storia

Ho già avuto le mie paranoie

Non intendo innamorarmi nuovamente

E’ che non voglio essere la tua ragazza

Non m’importa della tua storia

Ho già avuto le mie paranoie

Non intendo innamorarmi nuovamente

[Post-Chorus]

Non più

Non più

Non più

Non intendo innamorarmi nuovamente

[Strofa 2]

Non mi dispiace restare sola

Vado a letto quando mi va

Frequento chi voglio perché nessuno mi controlla

Sono alla www.nuovecanzoni.com moda

Ho le mie avventure

Quando stavo insieme a qualcuno, ero un’altra persona

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello 2]

Voglio solo divertirmi

Non voglio più annoiarmi

Io non appartengo a nessuno

Ecco perché ti sono grata

E avanti il prossimo

[Ponte]

Perché non voglio avere una relazione

E non, non, non m’importa della tua storia

Perché non voglio avere una relazione

E non, non intendo innamorarmi nuovamente

[Ritornello]

Perché non voglio essere la tua ragazza

Non m’importa della tua storia

Ho già avuto le mie paranoie

Non intendo innamorarmi nuovamente

E’ che non voglio essere la tua ragazza

Non m’importa della tua storia

Ho già avuto le mie paranoie

Non intendo innamorarmi nuovamente

[Post-Chorus]

Non più

Non più

Non più

Non intendo innamorarmi nuovamente

Powered by NuoveCanzoni.com

Tu Novia testo

[Verso 1]

Es mi mejor momento

Hago lo que siento

No tengo que dar explicaciones si no quiero

Me fluye el sentimiento

Pero lo dejo abierto

No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento

[Pre-Coro 1]

Y me siento mejor así

La libertad dentro de mí

Tan solo quiero disfrutar

No me pienso volver a enamorar

[Coro]

Porque yo no quiero ser tu novia

No me importa tu historia

Ya tuve paranoia

No me pienso volver a enamorar

Y es que yo no quiero ser tu novia

No me importa tu historia

Ya tuve paranoia

No me pienso volver a enamorar

[Post-Coro]

No más

No más

No más

Ya no me pienso volver a enamorar

[Verso 2]

No me importa estar sola

Me acuesto a cualquier hora

Salgo con quien quiero porque nadie me controla

Estoy de moda

Haciendo mil historias

Cuando estaba con alguien parecía otra persona

[Pre-Coro 2]

Solo quiero divertirme

Ya me canse de aburrirme

A nadie pertenezco

Por eso te agradezco

Y que pase el que sigue

[Puente]

Porque yo no quiero estar de novia

Y es que no, no, no me importa tu historia

Por que yo no quiero estar de novia

Y es que no, no me pienso volver a enamorar

[Coro]

Porque yo no quiero ser tu novia

No me importa tu historia

Ya tuve paranoia

No me pienso volver a enamorar

Y es que yo no quiero ser tu novia

No me importa tu historia

Ya tuve paranoia

No me pienso volver a enamorar

[Post-Coro]

No más

No más

No más

Yo no me pienso volver a enamorar

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi