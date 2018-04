Lali – 100 Grados ft. A.CHAL: guarda il video (+ testo e traduzione)

Dal 13 aprile 2018 è disponibile nei negozi e in streaming in nuovo singolo di Lali che si intitola 100 Grados.

Per l’occasione, la cantautrice argentina Espósito duetta con il cantautore peruviano Alejandro Chal, meglio conosciuto come A.CHAL.

Il video ufficiale è stato diretto da Ariel Winograd e Diego Berakha ed è possibile vederlo nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in spagnolo e in inglese che compongono questo pezzo.

[Ponte: A.CHAL, (Lali)] Non fare l’insicura Sono pronto a darti quello che vuoi (E ora sarà impossibile dimenticarti) Io, lo so So quello che ci mancava So di essere stato poco presente Farò in modo che sentirai la mia mancanza

Sto arrivando Non andartene, arrivo Non andrò più a New York Ho perso il volo per te Ultimamente, so che non pensi che ci stia provando Non abbiamo avuto molto tempo Conosciamoci meglio

Testo 100 Grados

[Verso 1: Lali]

Óyeme, déjame ser el antídoto de ese veneno

Pasar de cero a cien grados mientras nos tenemos

El tiempo que ya hemos pasado cambió mi concepto

Ilógico es desearnos y juntos no estemos

Sí, cuando tú vienes logras algo aquí

Una sensación que trae consecuencias en mí, sí

Me encanta que sacas lo que más te gusta de mí

Dime qué voy a hacer

[Coro: Lali]

Bésame

Lo único que quiero es besarte (ah, ah)

Bésame

No esperes ni un segundo, bésame

Y ahora va a ser imposible olvidarte

[Post-Coro: Lali]

Y ahora va a ser imposible olvidarte

Y ahora va a ser imposible olvidarte

[Verso 2: A.CHAL]

Óyeme

Not everyone that wants to be together can stay that way

Don’t be afraid of change

It’s complicated

It’s time I see you

I feel like you could be the one

Give me a sign

On my way

No te vayas, ya voy

Ya no voy pa’ New York

I missed my flight pa’ tí

Recently, I know you don’t think I’m trying

We haven’t had much time

Let’s get to know you now

[Coro: Lali]

Bésame

Lo único que quiero es besarte (oh, oh)

Bésame

No esperes ni un segundo, bésame

Y ahora va a ser imposible olvidarte

[Puente: A.CHAL, (Lali)]

No te pongas insegura

Yo estoy listo pa’ darte lo que tu quieres

(Y ahora va a ser imposible olvidarte)

I, I know

I know what we’ve been missing

I know that I’ve been distant

I’ma gonna have you miss me

[Coro: Lali]

Bésame

Lo único que quiero es besarte (oh, oh)

Bésame

No esperes ni un segundo, bésame

Y ahora va a ser imposible olvidarte

[Outro]

Y ahora va a ser imposible olvidarte (ah, ah)

Bésame

Y ahora va a ser imposible olvidarte

I-I-Icon