Lady Gaga – Joanne è il nuovo singolo in radio: audio e traduzione del testo

A poco più di un anno dal rilascio dell’ultima fatica discografica, la cantautrice statunitense Lady Gaga pubblica il terzo singolo ufficiale Joanne, title track del quinto disco in studio, che in Italia ha ottenuto un solo Disco d’Oro.

Come ormai ben saprete, Joanne era la zia della cantante, venuta a mancare il 18 Dicembre 1974, quando aveva solo 19 anni e quando Miss Germanotta doveva ancora venire al mondo.





L’album è quindi un omaggio a questa parente e la title track è stata definita dall’artista, come “il vero cuore e anima del disco” e, come sostenuto in occasione di un’intervista rilasciata al T Magazine, in Joanne la Gaga parla anche di se stessa, in quanto il suo secondo nome è proprio questo.

Dopo “Perfect Illusion”, “Million Reasons” e “The Cure”, che nella penisola sono stati rispettivamente certificati Oro, doppo Platino e Oro, è il momento di questo brano che potete ascoltare su Spotify cliccando sull’immagine in basso.

[Strofa 1]

Prendi la mia mano, resta Joanne

Il paradiso non è

Pronto a riceverti

Ogni parte

Del mio cuore dolente

Ha bisogno di te più

Di quanto lo abbiano gli angeli

[Ritornello]

Donna

Dove pensi di andare?

Dove pensi di andare?

Andare, donna?

Donna

Dove pensi di andare?

Dove pensi di andare?

Andare, donna?

[Strofa 2]

Se tu potessi

So che saresti rimasta

Lo sappiamo entrambi

Le cose non funzionano così

Ho promesso che

Non avrei detto addio

Quindi sorrido

E la mia voce si assottiglia

[Ritornello]

Donna

Dove pensi di andare?

Dove pensi di andare?

Andare, donna?

Donna

Dove pensi di andare?

Dove pensi di andare?

Andare, donna?

[Ponte]

Onestamente, lo so dove andrai

E piccola, stai solo voltando pagina

E ti vorrò comunque bene, anche se non posso

Vederti più

Non vedo l’ora di vederti volare

[Ritornello]

Donna

Dove pensi di andare?

Dove pensi di andare?

Andare, donna?

Donna

Dove pensi di andare?

Dove pensi di andare?

Andare, donna?

Joanne testo – Lady Gaga

[Verse 1]

Take my hand, stay Joanne

Heaven’s not

Ready for you

Every part

Of my aching heart

Needs you more

Than the angels do

[Chorus]

Girl

Where do you think you’re goin’?

Where do you think you’re goin’

Goin’, girl?

Girl

Where do you think you’re goin’?

Where do you think you’re goin’

Goin’, girl?

[Verse 2]

If you could

I know that you’d stay

We both know

Things don’t work that way

I promised I

Wouldn’t say goodbye

So I grin

And my voice gets thin

[Chorus]

Girl

Where do you think you’re goin’?

Where do you think you’re goin’

Goin’, girl?

Girl

Where do you think you’re goin’?

Where do you think you’re goin’

Goin’, girl?

[Bridge]

Honestly, I know where you’re goin’

And baby, you’re just movin’ on

And I’ll still love you even if I can’t

See you anymore

Can’t wait to see you soar

[Chorus]

Girl

Where do you think you’re goin’?

Where do you think you’re goin’

Goin’, girl?

Girl

Where do you think you’re goin’?

Where do you think you’re goin’

Goin’, girl?

















