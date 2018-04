Labrinth, Sia & Diplo formano il progetto LSD!

E’ una notizia musicale da leccarsi i baffi quella della formazione LSD, trio composto da Labrinth, Sia & Diplo!





Ad anticipare il tutto era stato il dj e producer Diplo, che lo scorso 11 marzo aveva postato su Instagram la seguente immagine che raffigura la cover di una cassetta, taggando sia Labrinth che la Furler:

Ciò fece ipotizzare che fosse in arrivo un nuovo singolo intitolato LSD, ma evidentemente non era questo il messaggio che il produttore voleva trasmettere.

Sorvolando sul nome scelto, chiaro riferimento ad una fra le più potenti sostanze psichedeliche conosciute, è veramente una grande notizia per i numerosissimi supporter dei tre artisti, che hanno una fanbase molto ampia, in special modo quella della cantautrice pop australiana e quella di Diplo, fondatore del fortunato progetto dancehall Major Lazer e membro del progetto Jack Ü con Skrillex.

Sembra che il futuro trio delle meraviglie stia già lavorando sul primo progetto discografico, sul quale al momento non si hanno dettagli. Se si tratterà di un disco o un EP, non è dato saperlo, ma non è difficile ipotizzare che le tracce mischieranno il pop di Sia, l’electro dancehall di Diplo e l’R&b di Labrinth. Chissà cosa ne verrà fuori!

I fan dei tre artisti sappiano che comunque le loro carriere soliste proseguiranno. Questo dovrebbe essere solo un progetto parallelo, che tra l’altro potrebbe avere vita molto breve.