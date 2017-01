La La Land soundtrack: ascolta le canzoni della colonna sonora del film

Dal 26 gennaio 2017 viene trasmesso nei cinema italiani La La Land, film musical scritto e diretto da Damien Chazelle, con principali protagonisti Ryan Gosling e Emma Stone. La pellicola vede anche la partecipazione nelle vesti di attore (e non solo) del cantante, pianista e compositore statunitense John Roger Stephens, in arte John Legend, nel ruolo di Keith.

Ma ci soffermeremo sulla colonna sonora del film, anzi sulle colonne sonore, visto che è disponibile la Original Motion Picture Soundtrack e la Original Motion Picture Score.

Le musiche della OST, che in America ed in Italia è già arrivata al #1 posto di iTunes, sono state composte e orchestrate da Justin Hurwitz, compagno di studi del regista all’Università di Harvard, che ha lavorato anche su due suoi precedenti film. I testi sono invece opera di Benj Pasek e Justin Paul, ad eccezione di “Start A Fire”, scritta da John “Legend” Roger Stephens, Hurwitz, Marius De Vries e Angelique Cinelu. John Legend ha quindi anche co-scritto e interpretato un pezzo in scaletta nell’album.

La splendida colonna sonora del film dell’anno, che corre velocemente verso gli Oscar (ha ricevuto bel 14 candidature agli Oscar, anche come miglior colonna sonora), pellicola già vincitrice di ben 7 Golden Globe e di numerosi premi e riconoscimenti assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, è stata pubblicata nel formato digitale dall’etichetta Interscope Records il 9 dicembre 2016, in vinile il successivo 16 dicembre e nella versione CD il 27 gennaio 2017. Al suo interno sono presenti 15 tracks, tra le quali spicca la traccia d’apertura Another Day Of Sun (LA LA LAND CAST), in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 27 gennaio.

La Original Motion Picture Score è uscita sempre il 9 dicembre ed al suo interno sono incluse 30 musiche, anche in questo caso composte e orchestrate da Justin Hurwitz.

Appena dopo la copertina, trovate le tracklist e qualche link per l’ascolto gratuito di entrambi i dischi.

Tracklist colonna sonora La La Land (Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – Digital Download)

Link sponsorizzati









Another Day of Sun – La La Land Cast 3:48 Someone in the Crowd – Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno & Jessica Rothe 4:19 Mia & Sebastian’s Theme – Justin Hurwitz 1:37 A Lovely Night – Ryan Gosling & Emma Stone 3:56 Herman’s Habit – Justin Hurwitz 1:51 City of Stars (Pier) – Ryan Gosling 1:51 Planetarium – Justin Hurwitz 4:17 Summer Montage / Madeline – Justin Hurwitz 2:04 City of Stars – Ryan Gosling & Emma Stone 2:29 Start a Fire – John Legend 3:12 Engagement Party – Justin Hurwitz 1:27 Sudition (The Fools Who Dream) – Emma Stone 3:48 Epilogue – Justin Hurwitz 7:39 The End – Justin Hurwitz 0:46 City of Stars (Humming) Justin Hurwitz feat. Emma Stone – 2:43

Ascolta:

Audio su Spotify – Audio su Deezer.

Tracklist La La Land Original Motion Picture Score (Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD import – Vinile import – Digital Download)

Mia Gets Home 0:26 Bathroom Mirror / You’re Coming Right? 1:22 Classic Rope-A-Dope 0:45 Mia & Sebastian’s Theme 1:36 Stroll Up The Hill 0:48 There The Whole Time / Twirl 0:44 Bogart & Bergman 2:10 Mia Hates Jazz 1:09 Herman’s Habit 1:51 Rialto At Ten 1:37 Rialto 0:27 Mia & Sebastian’s Theme (Late For The Date) 1:29 Planetarium 4:19 Holy Hell 0:41 Summer Montage / Madeline 2:04 It Pays 2:11 Chicken On A Stick 1:38 City Of Stars / May Finally Come True [feat. Ryan Gosling] 4:17 Chinatown 1:22 Surprise 1:30 Boise 1:12 Missed The Play 0:35 It’s Over / Engagement Party 1:34 The House In Front Of The Library 0:30 You Love Jazz Now 0:50 Cincinnati 2:05 Epilogue 7:38 The End 0:45 Credits 3:39 Mia & Sebastian’s Theme (Celesta) 1:26

Ascolta:

Audio su Spotify – Audio su Deezer.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi