Kylie Minogue – Stop Me From Falling nuovo singolo, anche con i Gente De Zona: video e traduzione dei testi

Il 6 aprile 2018 è uscito Golden, il 14esimo album in studio della cantautrice australiana naturalizzata britannica Kylie Minogue, anticipato “Dancing“, pubblicato la seconda metà di gennaio e da Stop Me From Falling, rilasciato il successivo 9 marzo.

Si tratta di un’orecchiabile canzone scritta dall’interprete con la collaborazione di Danny Shah, Steve McEwan e Sky Adams, con produzione di quest’ultimo.

Dal 20 aprile è invece disponibile il remix feat. Gente De Zona, le cui parti di testo in spagnolo sono state scritte Alexander Delgado.

Per quel che concerne il significato, nel brano si parla di un’amicizia tra un uomo e una donna, che si sta trasformando in qualcosa di diverso: tra i due sta infatti nascendo l’amore, un sentimento che Kylie Minogue ha paura di provare, forse perché in amore si è sempre considerata sfortunata.

I video

Entrambe le versioni sono accompagnate dai rispettivi video ufficiali. Quello solista è stato diretto da Colin Solal Cardo ed è stato girato nel Café de la Danse a Parigi, dove Minogue si esibiva per il suo tour promozionale Kylie Presents Golden. Per vederlo direttamente su Youtube cliccate immagine.

Il secondo filmato, quello del remix con il duo reggaeton cubano Gente de Zona, è stato girato a L’Avana sotto la direzione di Sophie Muller, stessa regista della clip di Dancing. Il filmato inizia con Kylie seduta ad un tavolo con un uomo, finché un altro uomo alle sue spalle inizia a suonare una chitarra elettrica. Lo scenario si sposta quindi in una spiaggia da sogno, con il chitarrista e la Minogue sdraiati sotto al sole spensieratamente. Un cameriere si avvicina alla coppia e la cantante lascia il suo amante per lui, ma preferisco fermarmi qui per non togliervi la sorpresa.

Per vedere il filmato direttamente su Youtube cliccate sull’immagine sottostante mentre a seguire potete leggere i testi e le traduzioni di entrambe le versioni.

Kylie Minogue – Stop Me From Falling traduzione e testo (Download)

[Strofa 1]

In qualche modo siamo sempre stati insieme

Ma non ci siamo mai messi insieme

Non ho mai sentito la pressione fino ad ora

C’è qualcosa nell’aria

Sono qui e tu sei lì

Non posso far finta che non mi importi

[Verse 1]

Somehow we’ve always been together

But never got together

I never felt the pressure ‘til now

There’s something in the air

I’m here and you’re just there

I can’t pretend that I don’t care

[Pre-Ritornello]

Sì, un giorno potrei fare la cosa giusta

Sono pronta per stasera?

Sì, attenzione, cautela, luce gialla

Non riesco ancora a smettere di pensarti

[Pre-Chorus]

Yeah, one day I might get it right

Am I ready for tonight?

Yeah, caution, caution, amber lights

Still can’t get you off my mind

[Ritornello]

Non so come, non so dove

Ma stiamo diventando più che amici

Avvicinandoci al limite

Impediscimi di innamorarmi

Avrei dovuto vedere il segnale d’allarme

Non ci rimane molto tempo

Vorrei oltrepassare il limite

Impediscimi di innamorarmi

[Chorus]

Don’t know how, I don’t know where

But we’re becoming more than friends

Getting closer to the edge

Stop me from falling

Shoulda seen the warning sign

Now we’re running out of time

Kinda wanna cross the line

Stop me from falling

[Post-Ritornello]

Di te

Di te

Impediscimi di innamorarmi

Di te

Di te

Impediscimi di innamorarmi

[Post-Chorus]

For you

For you

Stop me from falling

For you

For you

Stop me from falling

[Strofa 2]

Un rischio dall’affidarmi a te

Quando non provavo ciò che provo adesso

E ora non riesco a capacitarmi

Un bacio, una situazione di pericolo

Sono persa nell’esitazione

Il mio cuore è un po’ sconvolto

[Verse 2]

One risk from lying on your shoulder

When I was feeling colder

And now I can’t get over

One kiss, a dangerous situation

I’m lost in hesitation

My heart’s a little shaken

[Pre-Ritornello]

Sì, un giorno potrei fare la cosa giusta

Sono pronta per stasera?

Sì, attenzione, cautela, luce gialla

Non riesco ancora a smettere di pensarti

[Pre-Chorus]

Yeah, one day I might get it right

Am I ready for tonight?

Yeah, caution, caution, amber lights

Still can’t get you off my mind

[Ritornello]

Non so come, non so dove

Ma stiamo diventando più che amici

Avvicinandoci al limite

Impediscimi di innamorarmi

Avrei dovuto vedere il segnale d’allarme

Non ci rimane molto tempo

Vorrei oltrepassare il limite

Impediscimi di innamorarmi

[Chorus]

Don’t know how, I don’t know where

But we’re becoming more than friends

Getting closer to the edge

Stop me from falling

Shoulda seen the warning sign

Now we’re running out of time

Kinda wanna cross the line

Stop me from falling

[Post-Ritornello]

Di te

Di te

Impediscimi di innamorarmi

Di te

Di te

Impediscimi di innamorarmi

[Post-Chorus]

For you

For you

Stop me from falling

For you

For you

Stop me from falling





[Ritornello]

Non so come, non so dove

Ma stiamo diventando più che amici

Avvicinandoci al limite

Impediscimi di innamorarmi

Avrei dovuto vedere il segnale d’allarme

Non ci rimane molto tempo

Vorrei oltrepassare il limite

Impediscimi di innamorarmi

[Chorus]

Don’t know how, I don’t know where

But we’re becoming more than friends

Getting closer to the edge

Stop me from falling

Shoulda seen the warning sign

Now we’re running out of time

Kinda wanna cross the line

Stop me from falling

[Post-Ritornello]

Di te

Di te

Impediscimi di innamorarmi

Di te

Di te

Impediscimi di innamorarmi

[Post-Chorus]

For you

For you

Stop me from falling

For you

For you

Stop me from falling

Stop Me From Falling ft. Gente De Zona testo e traduzione (Download)

[Verse 1: Kylie Minogue]

Somehow we’ve always been together

But never got together

I never felt the pressure ‘til now

There’s something in the air

I’m here and you’re just there

I can’t pretend that I don’t care

[Strofa 1: Kylie Minogue]

In qualche modo siamo sempre stati insieme

Ma non ci siamo mai messi insieme

Non ho mai sentito la pressione fino ad ora

C’è qualcosa nell’aria

Sono qui e tu sei lì

Non posso far finta che non mi importi

[Pre-Chorus: Kylie Minogue and (Gente De Zona)]

(Yeah)

One day I might get it right

Am I ready for tonight?

(Yeah)

Caution, caution, amber lights

Still can’t get you off my mind

[Pre-Ritornello: Kylie Minogue & (Gente De Zona)]]

(Sì)

Un giorno potrei fare la cosa giusta

Sono pronta per stasera?

(Sì)

Attenzione, cautela, luce gialla

Non riesco ancora a smettere di pensarti





[Chorus: Kylie Minogue]

Don’t know how, I don’t know where

But we’re becoming more than friends

Getting closer to the edge

Stop me from falling

Shoulda seen the warning sign

Now we’re running out of time

Kinda wanna cross the line

Stop me from falling

[Ritornello: Kylie Minogue]

Non so come, non so dove

Ma stiamo diventando più che amici

Avvicinandoci al limite

Impediscimi di innamorarmi

Avrei dovuto vedere il segnale d’allarme

Non ci rimane molto tempo

Vorrei oltrepassare il limite

Impediscimi di innamorarmi

[Post-Chorus: Kylie Minogue]

For you

For you

Stop me from falling

For you

For you

Stop me from falling

[Post-Ritornello: Kylie Minogue]

Di te

Di te

Impediscimi di innamorarmi

Di te

Di te

Impediscimi di innamorarmi

[Verse 2: Gente De Zona]

Esto que yo siento

Te juro que yo no lo entiendo

No sé cómo pasó

Sólo sé que tú me tienes loco, mi amor

De ti me he enamorado

Ahora dime qué hago

Ay, dime tú si sientes lo mismo que yo

[Strofa 2: Gente De Zona]

Quello che provo

Ti giuro che non lo capisco

Non so come sia successo

So solo che mi fai impazzire, amore mio

Mi sono innamorato di te

Ora dimmi cosa fare

Oh, dimmi se provi la stessa cosa che provo io

[Pre-Chorus 2: Kylie Minogue and (Gente De Zona) & Both]

(Yeah)

One day I might get it right

Am I ready for tonight?

(Yeah)

Gente De Zona

Si quererte no es prohibido

Yo quiero mi vida contigo

[Pre-Ritornello 2: Kylie Minogue & (Gente De Zona & entrambi]

(Sì)

Un giorno potrei fare la cosa giusta

Sono pronta per stasera?

(Sì)

Gente De Zona

Se amarti non è proibito

Voglio passare la mia vita con te

[Chorus: Kylie Minogue]

Don’t know how, I don’t know where

But we’re becoming more than friends

Getting closer to the edge

Stop me from falling

Shoulda seen the warning sign

Now we’re running out of time

Kinda wanna cross the line

Stop me from falling

[Ritornello: Kylie Minogue]

Non so come, non so dove

Ma stiamo diventando più che amici

Avvicinandoci al limite

Impediscimi di innamorarmi

Avrei dovuto vedere il segnale d’allarme

Non ci rimane molto tempo

Vorrei oltrepassare il limite

Impediscimi di innamorarmi

[Post-Chorus: Gente De Zona & Kylie]

For you

No diré que no

Que tú también lo quieres

For you

Si por ti muero yo

Tú por mí te mueres

For you

No digas que no

Que tú también lo quieres

For you

Si por ti muero yo

Stop me from falling

[Post-Ritornello: Gente De Zona & Kylie Minogue]

Di te

Non ti dirò di no

Che lo vuoi anche tu

Di te

Se muoio per te

Tu muori per me

Di te

Non dirmi di no

Che lo vuoi anche tu

Di te

Se muoio per te

Impediscimi di innamorarmi

[Chorus: Kylie Minogue]

Don’t know how, I don’t know where

But we’re becoming more than friends

Getting closer to the edge

Stop me from falling

Shoulda seen the warning sign

Now we’re running out of time

Kinda wanna cross the line

Stop me from falling

[Ritornello: Kylie Minogue]

Non so come, non so dove

Ma stiamo diventando più che amici

Avvicinandoci al limite

Impediscimi di innamorarmi

Avrei dovuto vedere il segnale d’allarme

Non ci rimane molto tempo

Vorrei oltrepassare il limite

Impediscimi di innamorarmi

[Post-Chorus: Gente De Zona & Kylie]

For you

No diré que no

Que tú también lo quieres

For you

Si por ti muero yo

Tú por mí te mueres

For you

No digas que no

Que tú también lo quieres

For you

Si por ti muero yo

Stop me from falling

[Post-Ritornello: Gente De Zona & Kylie Minogue]

Di te

Non ti dirò di no

Che lo vuoi anche tu

Di te

Se muoio per te

Tu muori per me

Di te

Non dirmi di no

Che lo vuoi anche tu

Di te

Se muoio per te

Impediscimi di innamorarmi