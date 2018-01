Kylie Minogue: ascolta il nuovo singolo Dancing (con testo e traduzione)

La cantautrice australiana Kylie Minogue è tornata con il nuovo singolo Dancing, pubblicato il 19 gennaio 2018 come primo singolo estratto dal quattordicesimo album in studio battezzato Golden, che vedrà la luce il prossimo 6 aprile.

Prodotto da Oliver Kraus e Sky Adams, nel progetto, che sarà disponibile nel Cd, in vinile, audiocassetta [reperibili anche su Amazon ma ancora non disponibili in pre-order] e digitale [in pre-order], saranno presenti dodici nuove canzoni, mentre l'edizione deluxe racchiuderà ulteriori 4 tracce. L'unica collaborazione è con Jack Savoretti sulle note di "Music's Too Sad Without You".









Dancing, la track d’apertura del disco, è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Amy Wadge & Sky Adams, con produzione di quest’ultimo ed è caratterizzata da un sound decisamente differente da quello che Kylie solitamente utilizza (sonorità dance elettroniche fuse al Pop).

Onestamente la nuova canzone non mi entusiasma più di tanto mentre dal punto di vista del testo, in Dancing la Minogue sembra cantare il suo suo desiderio di non smettere mai di ballare, ma sfida anche l’età e la mortalità. Il ritornello (che recita ” Quando esco voglio andare a ballare”) simboleggia il desiderio della cantante classe 1968, di continuare a esibirsi fino alla morte, mentre nel pre-ritornello ( Non posso stare ferma / Non rallenterò) si rivolge alla sua mortalità e alle persone che ritengono non sia più in grado di avere un posto nell’industria musicale.

Liricamente, il brano è davvero interessante. In esso parlo di ballare, uscire e divertirsi, di vivere la vita al massimo, cercando di splendere ogni volta che è possibile; So che la vita è difficile, la vita presenta tanti tipi di ostacoli, ma quando possiamo, dobbiamo cercare di darci dentro e svagarci.

Queste le parole della cantante, riguardo il primo tassello della 14esima era discografica, che è possibile ascoltare anche su Youtube cliccando sulla cover in basso.

A seguire accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Kylie Minogue – Dancing traduzione (Download – Audio)

[Strofa 1]

Nessuno vuole rimanere a casa

Nessuno vuole restare solo

Quando verrai a bussare, sarò alla porta di casa tua

Non voglio mai smettere

Darò tutta me stessa

E quando mi chiederanno “Chi potrebbe chiedere di meglio?”

[Pre-Ritornello]

Non posso stare ferma

Non rallenterò

[Ritornello]

Quando esco, voglio andare a ballare

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Quando esco, voglio andare a ballare

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Voglio andare a ballare

[Post-Ritornello]

Voglio uscire

Voglio uscire, ballare

[Strofa 2]

E’ qui che voglio stare con te

Le tue braccia strette intorno a me

E fuochi d’artificio riflessi nei tuoi occhi

E’ così che voglio sentirmi

Baci appassionati, la musica che scuote

Scendendo, a cavalcare lo sballo

[Pre-Ritornello]

Non posso stare ferma

Non rallenterò

[Ritornello]

Quando esco, voglio andare a ballare

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Quando esco, voglio andare a ballare

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Voglio andare a ballare

[Post-Ritornello]

Voglio uscire

Voglio uscire, ballare

[Ponte]

Ognuno ha una storia

Lascia che io sia la tua vampata di gloria

Divampante fulgore, che non svanisce mai

E quando calerà il sipario, potremmo dire che abbiamo fatto tutto

Nna giornata perfetta senza fine

[Pre-Ritornello]

Non posso stare ferma

(Non posso stare ferma)

Non rallenterò

(Non rallenterò)

[Ritornello]

Quando esco, voglio andare a ballare

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Quando esco, voglio andare a ballare

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Voglio andare a ballare

[Post-Ritornello]

Voglio uscire

Voglio uscire

(Voglio andare a ballare)

Voglio uscire

Voglio uscire

(Voglio andare a ballare)

Testo Dancing – Kylie Minogue

[Verse 1]

No one wants to stay at home

Nobody wants to be alone

When you come knocking, I’ll be at your door

I don’t ever wanna stop

I’m gonna give it all I’ve got

And when they ask me, “who could ask for more?”

[Pre-Chorus]

Can’t stand still

I won’t slow down

[Chorus]

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

I wanna go out dancing

[Post-Chorus]

I wanna go out

I wanna go out, dancing

[Verse 2]

This is where I wanna be with you

Your arms wrapped around me

And fireworks reflecting in your eyes

This is how I wanna feel

The wild kiss, the music reeling

Getting down, riding all the highs

[Pre-Chorus]

Can’t stand still

I won’t slow down

[Chorus]

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

I wanna go out dancing

[Post-Chorus]

I wanna go out

I wanna go out, dancing

[Bridge]

Everybody’s got a story

Let it be your blaze of glory

Burning bright, never fade away

And when the final curtain falls, we could say we did it all

The never ending of a perfect day

[Pre-Chorus]

Can’t stand still

(Can’t stand still)

I won’t slow down

(Won’t slow down)

[Chorus]

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

I wanna go out dancing

[Post-Chorus]

I wanna go out

I wanna go out

(I wanna go out dancing)

I wanna go out

I wanna go out

(I wanna go out dancing)















