Kyle Pearce – Tick Tock (Junge Junge Remix): video ufficiale, testo e traduzione

Kyle Pearce è un emergente cantautore australiano che attualmente vive in Germania, esattamente a Düsseldorf.

La carriera di quest’artista di Sydney, ad oggi, è stata principalmente incentrata nella scrittura di canzoni per altri artisti, come ad esempio la hit del Junge Junge “Run Run Run” (2016), che ha inoltre interpretato come featured artist, come del resto la hit dell’anno prima “Beautiful Girl”.





Per ricambiare il favore, il duo tedesco composto da Rochus Grolle e Michael Noack, ha remixato il nuovo singolo battezzato Tick Tock, un bel pezzo pubblicato lo scorso 30 giugno e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 20 ottobre 2017.

E’ a mio parere niente male questa nuova canzone, un pezzo magico per l’Autunno/Inverno 2017/2018, che se riceverà una certa visibilità dalle radio, ha senz’altro le carte in regola per divenire una hit.

Potete ascoltarla tramite il video ufficiale direttamente su Youtube, cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che la compongono.

Kyle Pearce – Tick Tock traduzione (Download)

Tick ​​tock, tick tock

Ti ho aspettata tutta la vita

Per farti sentire la mia, provare la mia

La mia situazione, baby

Tick ​​tock, tick tock

Ti ho aspettata tutta la vita

Per farti sentire la mia, sentire la mia

La mia situazione, baby

Sono caduto nella tua acqua

Eri più fredda

Di quanto mi sia mai accaduto prima

Tu dici: non ti voglio

Ma io ti voglio

Ho bisogno di qualcosa da stringere

Non so perché ho sbagliato

Voglio solo andare avanti

Non so perché la gente dice

Che tu

Stai meglio senza di me

(Tick tock, tick tock…)

Tick ​​tock, tick tock

Ti ho aspettata tutta la vita

Per farti sentire la mia, provare la mia

La mia situazione, baby

Tick ​​tock, tick tock

Ti ho aspettata tutta la vita

Per farti sentire la mia, sentire la mia

La mia situazione, baby

Credi di essere invincibile

Vuoi

Rimanete da sola

L’amore è davvero potente, oh

Mi farà a pezzi fino alle ossa

Non so perché ho sbagliato

Voglio solo andare avanti

Non so perché la gente dice

Che tu

Stai meglio senza di me

Tick ​​tock, tick tock

Ti ho aspettata tutta la vita

Per farti sentire la mia, provare la mia

La mia situazione, baby

Tick ​​tock, tick tock

Ti ho aspettata tutta la vita

Per farti sentire la mia, sentire la mia

La mia situazione, baby

Non so se posso farcela da solo

Quindi chiamami e parliamone

Non so se posso farcela da solo

Quindi chiamami e parliamone

Non so se posso farcela da solo

Quindi chiamami e parliamone

Non so se posso farcela da solo

Quindi chiamami e parliamone

Tick ​​tock, tick tock

Ti ho aspettata tutta la vita

Per farti sentire la mia, provare la mia

La mia situazione, baby

Tick ​​tock, tick tock

Ti ho aspettata tutta la vita

Per farti sentire la mia, sentire la mia

La mia situazione, baby

Ti ho aspettata tutta la vita

La mia situazione, baby

Tick Tock – Kyle Pearce – Testo [Da rivedere]

Tick tock, tick tock

Waiting all my life for you

To feel my, feel my

My situation, baby

Tick tock, tick tock

Waiting all my life for you

To feel my, feel my

My situation, baby

I fell in your water

You was colder

Than I ever fell before

You say: I don’t want ya

But I want ya

I need something to hold

I don’t know why I went wrong

I just wanna get along

I don’t know why people say

That you

Are better off without me

(Tick tock, tick tock…)

Tick tock, tick tock

Waiting all my life for you

To feel my, feel my

My situation, baby

Tick tock, tick tock

Waiting all my life for you

To feel my, feel my

My situation, baby

You think that you’re invincible

You wanna

Stay on your own

Love is really powerfull, oh

It will tear to the bone

I don’t know why I went wrong

I just wanna get along

I don’t know why people say

That you

Are better off without me

Tick tock, tick tock

Waiting all my life for you

To feel my, feel my

My situation, baby

Tick tock, tick tock

Waiting all my life for you

To feel my, feel my

My situation, baby

I don’t know if I can make it on my own

So call me on my phone and we talk about it all

I don’t know if I can make it on my own

So call me on my phone and we talk about it all

I don’t know if I can make it on my own

So call me on my phone and we talk about it all

I don’t know if I can make it on my own

So call me on my phone and we talk about it all

Tick tock, tick tock

Waiting all my life for you

To feel my, feel my

My situation, baby

Tick tock, tick tock

Waiting all my life for you

To feel my, feel my

My situation, baby

Waiting all my life for you

My situation, baby

















