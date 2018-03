Kygo feat. Miguel – Remind Me to Forget: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Remind Me to Forget è un nuovo brano di Kygo, rilasciato il 16 marzo 2018 come singolo estratto dalla re-release dell’ultima fatica discografica Kids In Love. Di questo non ne sono tuttavia certo, perché di questa ristampa non c’è traccia, se non su Amazon (versione digitale) che indica sia stata pubblicata il 3 novembre 2017, il che è impossibile visto che in tale data è uscita la prima versione. Da altre parti ho appreso che potrebbe essere incluso nel nuovo album che dovrebbe intitolarsi K3, ma al momento nulla è ufficiale.

La cosa certa è che si tratta di una nuovissima canzone, per la quale il dj e produttore norvegese ha ingaggiato il cantautore americano Miguel, la cui interpretazione non è a mio parere impeccabile, forse perché la sua voce non è adattissima per questa traccia, che è comunque complessivamente abbastanza gradevole.

Si tratta di una mid-tempo con un chiaro messaggio: se una relazione finisce, bisogna imparare a mettersi il cuore in pace e metterci definitivamente una pietra sopra.

La nuova produzione di Kygo, parla infatti di una love story ormai giunta al capolinea, che tuttavia lascia ancora il segno nella vita di chi è stato mollato, che probabilmente nutre ancora forti sentimenti nei confronti di questa persona, ancora stabilmente nei suoi pensieri, ma rendendosi conto che non è adatta, che non è un bene per lui, cerca quindi di dimenticarla.

E’ questo il significato della canzone, che è possibile ascoltare direttamente nel canale Youtube del producer cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate i testi.

Testo Remind Me to Forget

[Verse 1:]

It never fades away, it’s staying

Your kiss like broken glass on my skin

And all the greatest loves end in violence

It’s tearing up my voice, left in silence

[Pre-Chorus 1:]

Baby, it hit so hard, holding on to my chest

Maybe you left your mark, reminding me to forget

It doesn’t matter where you are, you can keep my regret

‘Cause baby, I got these scars, reminding me to forget

Reminding me, I got these scars, get your love

Keep reminding me, ooh, to forget your love

[Chorus:]

You left your mark (in my heart)

You left your mark, reminding me to forget

You left your mark (in my heart)

You left your mark (understand?)

You left your mark (in my heart)

You left your mark, reminding me to forget

You left your mark (in my heart)

You left your mark (understand?)

[Verse 2:]

There’s no room in war for feelings

Hurt me to the core, still healing

And I know you’re no good for me

So I try to forget the memories

[Pre-Chorus 2:]

Baby, it hit so hard, holding on to my chest

Maybe you left your mark, reminding me to forget

It doesn’t matter where you are, you can keep my regret

Baby, I got these scars, reminding me to forget

[Chorus:]

You left your mark (in my heart)

You left your mark, reminding me to forget

You left your mark (in my heart)

You left your mark (understand?)

[Bridge:]

Remember I told you

To save it, it’s over

And I’ll be alright

So hurt me as much as you like

I need you to let go

I got these mementos

And I’ll be alright

[Pre-Chorus 2:]

Baby, it hit so hard, holding on to my chest

Maybe you left your mark, reminding me to forget

It doesn’t matter where you are, you can keep my regret

Baby, I got these scars, reminding me to forget

[Chorus 2:]

You left your mark (in my heart)

You left your mark, reminding me to forget

You left your mark (in my heart)

You left your mark, reminding me to forget