Kygo – Kids in Love feat. The Night Game & Maja francis è il nuovo singolo dall’album omonimo: audio, testo e traduzione

Kids in Love è il titolo del nuovo singolo di Kygo, pubblicato il 20 ottobre 2017 come singolo estratto dall’album omonimo, che vedrà la luce il prossimo 3 novembre. Il disco, che farà seguito al fortunato progetto d’esordio Cloud Nine (2016), è disponibile in pre-order nel classico CD.

Dopo l’interessante EP Stargazing, uscito lo scorso 22 settembre, il deejay e produttore norvegese ci propone questo bel pezzo, un’interessante sua produzione scritta con la collaborazione di Martin Johnson, Linda Karlsson, Sonny Boy Gustafsson, Kyle Puccia & Pete Townshend.





La canzone, che parla della fine di un amore scoppiato in età adolescenziale, vede come vocal The Night Game e Maja francis, anche se quest’ultima non viene ufficialmente accreditata.

Prossimamente sarà rilasciato anche il video ufficiale, a cui hanno preso parte celebrità come Vin Diesel, Logan Paul, J Balvin, John Newman, Simon Cowell, The Chainsmokers e Jeremy Renner.

Nell’attesa, cliccando sulla cover in basso, accedete all’audio su Youtube, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Kygo – Kids in Love traduzione (Download – Su iTunes)

[Strofa 1: The Night Game]

Questo è il nostro ultimo saluto

Non venire a cercarmi

E’ così difficile vederti piangere

Per favore, qualcuno mi accechi

[Pre-Ritornello 1: The Night Game]

Perché lo sento

Sono ancora aggrappato in ogni parola

Il mio cuore sta battendo

E mi spiace di averti lasciata male

[Ritornello: The Night Game]

Eravamo due bambini che si amavano

E poi siamo cresciuti

Ma non mi stringerai forte stanotte

Come quando eravamo bambini innamorati

Bambini innamorati

Bambini innamorati

Bambini innamorati

Link sponsorizzati









[Post-Ritornello: The Night Game]

Eravamo due bambini che si amavano

Eravamo due bambini che si amavano

[Strofa 2: The Night Game & Maja Francis]

Motore acceso, nel viale

Correre per ore nuovecanzoni.com

Lentamente, rigiriamo il coltello nella piaga

Flessibili come torri

[Pre-Ritornello 2: The Night Game & Maja Francis]

E lo sento

E siamo a corto di speranza stasera

Ti sento respirare

Mentre ci stiamo aggrappando a noi, oh

[Ritornello: The Night Game & Maja Francis]

Eravamo due bambini che si amavano

E poi siamo cresciuti

Ma non mi stringerai forte stanotte

Come quando eravamo bambini innamorati

Bambini innamorati (oh)

Bambini innamorati (oh)

Bambini innamorati (oh)

[Conclusione: The Night Game & Maja Francis]

Forse potrei farcela se potessi stringerti

Eravamo due bambini che si amavano

Un’ultima volta, un’ultima volta

E ovunque andrai, ti terrò sempre dentro

Forse potrei farcela se potessi stringerti

Eravamo due bambini che si amavano

Bambini innamorati (oh)

Bambini innamorati (oh)

Bambini innamorati (oh)

Powered by NuoveCanzoni.com

Kids in Love testo

[Verse 1: The Night Game]

This is our last goodbye

Don’t come and find me

So hard to see you cry

Please, somebody blind me

[Pre-Chorus 1: The Night Game]

‘Cause I can feel it

I’m still lagging onto every word

My heart is beating

And I’m sorry that I left you hurt

[Chorus: The Night Game]

We were kids in love

And then we grew up

But won’t you hold me close tonight

Like we’re kids in love

Kids in love

Kids in love

Kids in love

[Post-Chorus: The Night Game]

We were kids in love

We were kids in love

[Verse 2: The Night Game & Maja Francis]

Engine on, in the drive

Running for hours

Slowly, we twist the knife in

Folding like towers

[Pre-Chorus 2: The Night Game & Maja Francis]

And I can feel it

And we’re running out of hope tonight

I hear you breathing

As we’re hanging on to you and I, oh

[Chorus: The Night Game & Maja Francis]

We were kids in love

And then we grew up

But won’t you hold me close tonight

Like we’re kids in love

Kids in love (oh)

Kids in love (oh)

Kids in love (oh)

[Outro: The Night Game & Maja Francis]

Maybe I could cope if I could hold you

We were kids in love

One last time, one last time

And wherever you go, I’ll just hold you forever

Maybe I could cope if I could hold you

We were kids in love

Kids in love (oh)

Kids in love (oh)

Kids in love (oh)

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi