Kygo feat. Sasha Sloan nel nuovo brano This Town: video e traduzione del testo

This Town è una canzone di Kygo, quarta traccia dell’EP Stargazing, pubblicato il 21 settembre 2017.

La produzione in oggetto è stata scritta da Noonie Bao e Sasha Sloan, quest’ultima anche voce protagonista della canzone, nella quale esprime il desiderio di voltar pagina, di cambiare città, nella quale i suoi amici si sono ormai accasati.

E’ sostanzialmente questo il significato del brano, accompagnato dal lyric video creato da Davey Soul.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

This Town testo – Kygo feat. Sasha Sloan (Download)

[Chorus:]

All of my friends are settling down

They’re only kids but they’re married now

Let’s follow the lights

Follow the crowd

Baby we got to get out

Let’s get out of this town

[Verse 1:]

I want an ocean view, somewhere

As long as I’m next to you, I don’t care

I don’t wanna live my life in circles

I just wanna find an empty road

Let’s get away from here, let’s go

[Chorus:]

All of my friends are settling down

They’re only kids but they’re married now

Let’s follow the lights

Follow the crowd

Baby we got to get out

Let’s get out of this town

[Verse 2:]

Nothing ever changes here, I know

Another day, another year, same old

I don’t wanna live my life in circles

I just wanna find an empty road

Let’s get away from here, let’s go

[Chorus:]

All of my friends are settling down

They’re only kids but they’re married now

Let’s follow the lights

Follow the crowd

Baby we got to get out

Let’s get out of this town

[Outro:]

Let’s get out of this town

Let’s get out of this town

Let’s get out of this town

Let’s get out of this town

Let’s get out of this town

Let’s get out of this town

Kygo – This Town traduzione

[Ritornello]

Tutti i miei amici si stanno sistemando

Sono solo ragazzi ma ora sono sposati

Seguiamo le luci

Seguiamo la folla

Baby dobbiamo andare via

Andiamocene da questa città

[Strofa 1]

Voglio una vista sull’oceano, altrove

Basta che sono vicino a te, non mi importa

Non voglio vivere la mia vita a vuoto

Voglio solo trovare una strada deserta

Andiamo via da qui, andiamocene

[Ritornello]

Tutti i miei amici si stanno sistemando

Sono solo ragazzi ma ora sono sposati

Seguiamo le luci

Seguiamo la folla

Baby dobbiamo andare via

Andiamocene da questa città

[Strofa 2]

Non cambierà mai niente qui, lo so

Un altro giorno, un altro anno, sempre le stesse cose

Non voglio vivere la mia vita nuovecanzoni.com a vuoto

Voglio solo trovare una strada deserta

Andiamo via da qui, andiamocene

[Ritornello]

Tutti i miei amici si stanno sistemando

Sono solo ragazzi ma ora sono sposati

Seguiamo le luci

Seguiamo la folla

Baby dobbiamo andare via

Andiamocene da questa città

[Conclusione]

Andiamocene da questa città

Andiamocene da questa città

Andiamocene da questa città

Andiamocene da questa città

Andiamocene da questa città

Andiamocene da questa città

