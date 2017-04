Kygo & Ellie Goulding nel nuovo singolo First Time: audio, testo e traduzione

In data odierna è uscito il nuovo attesissimo singolo di Kygo che si intitola First Time, un bel pezzo interpretato dalla pop star britannica Ellie Goulding. I due artisti sono alla loro prima collaborazione, anche se Kygo, ha in passato remixato la sua High For This.

Sulle onde del successo It Ain’t Me feat. Selena Gomez, il musicista, pianista, disc jockey e producer norvegese ha prodotto questo nuovissimo brano, impreziosito dal vocal della cantautrice londinese.





La canzone, che segna il ritorno del producer alle sue radici tropical house, è stata firmata dallo stesso Kygo con la collaborazione di Henrik Meinke, Jonas Kalsch, Alexsej Vlasenko e Jeremy Chacon.

Dal punto di vista del testo, “First Time” è una nostalgica traccia che ricorda un giovane amore, che parla delle vicende di una giovane coppia innamorata.

Niente male questo pezzo, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla copertina in basso.

Di seguito trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

First Time – Kygo & Ellie Goulding – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Eravamo fidanzati per la prima volta

Passando con tutti i semafori rossi

Il dito medio era il nostro simbolo di pace, sì

Sorseggiavamo emozioni

Fumavamo ed inalavamo ogni momento

Era imprudente ma era nostro, sì, sì

[Pre-Ritornello]

Eravamo fatti e eravamo sobri (o “ci siamo disintossicati”)

Eravamo incoscienti, eravamo finiti

Eravamo giovani e ora sono cresciuta

Ma rifarei nuovamente tutto

[Ritornello]

Ubriacarsi sul binario del treno

All’epoca, quando abbiamo provato le nostre prime sigarette

Dieci dollari erano un bel gruzzolo

Rifarei di nuovo tutto

Comprare la mia giacca e un cappellino

La Honda nera di tuo padre era una Maybach

Tre mucchi di playback

Lo farei nuovamente

[Verse 2]

Eravamo fidanzati in una corsa selvaggia

Correndo verso la linea del traguardo

Arrivavamo prima della fine del nostro tempo, sì

Tutto iniziò come un incendio, bruciando i ponti verso il nostro impero

Il nostro amore era qualcosa che gli altri non potevano ammirare, sì, sì

[Pre-Ritornello]

Eravamo fatti e eravamo sobri (o “ci siamo disintossicati”)

Eravamo incoscienti, eravamo finiti

Eravamo giovani e ora sono cresciuta

Ma rifarei nuovamente tutto

[Ritornello]

Ubriacarsi sul binario del treno

All’epoca, quando abbiamo provato le nostre prime sigarette

Dieci dollari erano un bel gruzzolo

Rifarei di nuovo tutto

Comprare la mia giacca e un cappellino

La Honda nera di tuo padre era una Maybach

Tre mucchi di playback

Lo farei nuovamente

[Post-Ritornello]

Mucchio mucchio, mucchio mucchio, oh oh…

Velocità velocità, velocità velocità oh oh…

Mucchio mucchio, mucchio mucchio, oh oh…

Velocità velocità, velocità velocità oh oh…

Mucchio mucchio, mucchio mucchio, oh oh…

Velocità velocità, velocità velocità oh oh…

Mucchio mucchio, mucchio mucchio, oh oh…

Velocità velocità, velocità velocità oh oh…

Mucchio mucchio, mucchio mucchio, oh oh…

Kygo e Ellie Goulding – First Time testo

[Verse 1]

We were lovers for the first time

Running all the red lights

The middle finger was our peace sign, yeah

We were sipping on emotions

Smoking and inhaling every moment

It was reckless and we owned it, yeah, yeah

[Pre-Chorus]

We were high and we were sober

We were under, we were over

We were young and now I’m older

But I’d do it all again

[Chorus]

Getting drunk on a train track

Way back, when we tried our first cigarettes

Ten dollars was a fat stack

I’d do it all again

Bought my jacket and a snapback

Your dad’s black Honda was a Maybach

Re: Stacks on the playback

I’d do it all again

[Verse 2]

We were lovers on a wild ride

Speeding for the finish line

Come until the end of our time, yeah

Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire

Our love was something they could admire, yeah, yeah

[Pre-Chorus]

We were high and we were sober

We were under, we were over

We were young and now I’m older

But I’d do it all again

[Chorus]

Getting drunk on a train track

Way back, when we tried our first cigarettes

Ten dollars was a fat stack

I’d do it all again

Bought my jacket and a snapback

Your dad’s black Honda was a Maybach

Re: Stacks on the playback

I’d do it all again

[Post-Chorus]

Stack stack, stack stack, oh oh…

Speed speed, speed speed oh oh…

Stack stack, stack stack, oh oh…

Speed speed, speed speed oh oh…

Stack stack, stack stack, oh oh…

Speed speed, speed speed oh oh…

Stack stack, stack stack, oh oh…

Speed speed, speed speed oh oh…

Stack stack, stack stack, oh oh…

















