Klingande: guarda il video del nuovo singolo Pumped Up (+ testo e traduzione)

Il dj e produttore transalpino Cédric Steinmyller, in arte Klingande, è tornato con il nuovo singolo Pumped Up, pubblicato in streaming e nei digital store l’8 settembre 2017.

Il pioniere della musica house melodica made in France, vi presenta la nuova produzione battezzata Pumped Up, rework del singolo del 2010 dei Foster The People “Pumped Up Kicks”.





In rotazione radiofonica dal 15 settembre, il brano ha tutti i marchi di fabbrica del producer: accordi di pianoforte, una dolce melodia e una linea tropical che fanno continuare la calda stagione ormai all’epilogo.

Dal punto di vista del testo, Pumped Up e “Pumped Up Kicks” hanno in comune il solo ritornello, ma per approfondire il significato vi rimando alla traduzione che trovate scorrendo la pagina.

Il video ufficiale vede protagonisti una coppia di ragazzini, anche e soprattutto in versione adulta… Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante.

Klingande – Pumped Up traduzione (Download)

[Ritornello]

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose*

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente del mio proiettile

[Strofa 1]

So la storia di un ragazzo

Di un ragazzo che conoscevo

È divertente (o “curioso”), non avresti mai immaginato

Come fuma una sigaretta

[Pre-Ritornello]

Di solito mentivo (o “restavo”)

Avrei potuto mostrare a questo ragazzo la strada

Segui le linee

Invece di farlo da solo

E lui cantava

[Ritornello]

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente della mia pistola

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente del mio proiettile

[Post-Ritornello]

Più velocemente del mio proiettile

[Strofa 2]

Ho visto la sua faccia da dietro la porta

Uno sguardo così puro, avrei giurato

Che non è così divertente, è solo un casino

Un altro cowboy in difficoltà (o “pericolo, sofferente, sotto stress”)

[Pre-Ritornello]

Di solito mentivo

Avrei potuto mostrare a questo ragazzo la strada

Segui le linee

Invece di farlo da solo

E lui cantava

[Ritornello]

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente della mia pistola

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente del mio proiettile

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente della mia pistola

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente del mio proiettile

[Post-Ritornello]

Più velocemente del mio proiettile

[Ritornello]

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente della mia pistola

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente del mio proiettile

[Conclusione]

Tutti gli altri ragazzini con le scarpe costose

Faresti meglio a correre, meglio scappare, più velocemente del mio proiettile

*Pumped Up Kicks potrebbe anche fare riferimento ai famigerati school shootings, terribile fenomeno americano che vede giovanissimi che perdono la testa, e una mattina si svegliano e decidono di dirigersi a scuola con l’intento di sparare ed uccidere decine di coetanei.

Pumped Up – Klingande – Testo

[Chorus]

All the other kids with the pumped up kicks*

You better run, better run, faster than my bullet

[Verse 1]

I know a story about a boy

About a boy I used to know

It’s kind of funny, you’d never guess

As he smokes a cigarette

[Pre-Chorus]

I used to lie

I could’ve shown this kid the road

Follow the lines

Instead of doing this alone

And he was singing

[Chorus]

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, outrun my gun

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, faster than my bullet

[Post-Chorus]

Faster than my bullet

[Verse 2]

I saw his face from behind the door

A look so pure, I could’ve sworn

It’s not so funny, it’s just a mess

Another cowboy in distress

[Pre-Chorus]

I used to lie

I could’ve shown this kid the road

Follow the lines

Instead of doing this alone

And he was singing

[Chorus]

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, outrun my gun

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, faster than my bullet

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, outrun my gun

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, faster than my bullet

[Post-Chorus]

Faster than my bullet

[Chorus]

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, outrun my gun

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, faster than my bullet

[Outro]

All the other kids with the pumped up kicks

You better run, better run, faster than my bullet

















