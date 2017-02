Nesli e il repack di Kill Karma (La mente è un’arma) con 3 nuove canzoni in uscita: tracklist

Come ormai ben saprete, Nesli concorrerà a Sanremo 2017 insieme ad Alice Paba con il brano Do retta a te, che sarà ovviamente incluso nell’album sanremese, nella fattispecie nella ristampa dell’ultima fatica discografica Kill Karma, pubblicata lo scorso 1° luglio.

Il titolo completo della riedizione del fortunato disco è “Kill Karma – La mente è un’arma” e vedrà la luce il prossimo venerdì 10 febbraio, ovvero nel corso dell’attesa sessantasettesima edizione del Festival, competizione alla quale il rapper, ormai cantautore di Senigallia, Francesco Tarducci, meglio conosciuto come Nesli, ha preso parte una volta, nel 2015 con il brano Buona fortuna amore, con cui si classificò al tredicesimo posto.

Quali sono le novità rispetto alla prima versione del disco?

All’interno del repack, sono incluse un totale di quindici canzoni: le undici contenute nella prima edizione, tre nuove canzoni, tra le quali il brano sanremese, riproposto anche nella “versione originale”, ovvero quella interpretata da solo.

Non è invece inclusa la cover, sempre in duetto con Alice, dell’intramontabile “Ma il cielo è sempre più blu”, tuttavia disponibile nell’album ufficiale di Sanremo 2017, compilation contenente tutte le canzoni dei Big eccetto una, quelle delle Nuove Proposte e per l’appunto le cover.

La scaletta non è ancora ufficiale (nel caso in cui non fosse giusta, provvederemo ad aggiornare l’articolo), ma dovrebbe essere quella che trovate appena dopo la copertina frontale. Sembra infine che nella versione in digitale del disco, vi saranno ben 6 tracce inedite, ma anche in questo caso si attendono conferme-smentite.

Tracklist Kill Karma (La mente è un’arma) – Nesli Album

(Reperibile su Amazon nel formato Audio CD – Download coming soon)

Anima nera Equivale All’Immenso Amore mio Do retta a te (con Alice Paba) – inedito Io che ti cerco Piccola mia Se guardi il cielo L’amore torna sempre Perfettamente sbagliato L’orizzonte Allora ciao Vivere è ridere Dove sto andando (nuova canzone) Tesoro non conta (brano inedito) Do retta a te (versione originale)













