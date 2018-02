Khalid & Normani: ascolta e guarda il video di Love Lies (con testo e traduzione)

Khalid e Normani Kordei duettano nel nuovo singolo “Love Lies”, estratto dalla colonna sonora di Tuo, Simon, la cui uscita è fissata al prossimo 16 marzo.

Il cantautore R&B statunitense e la cantante hanno untito le forze in questo bel pezzo, co-scritto insieme a Tayla Parx, Jamil Chammas e Charlie Handsome, con produzione degli ultimi due e di Jack Antonoff, che nella soundtrack ha messo il suo zampino in diverse tracce, sia come autore, che come producer e interprete.

La nuova canzone è stata pubblicata il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. L’audio su Youtube.

Disponibile da due giorni più tardi, il video ufficiale è stato diretto da Gerard Bush e Christopher Renz ed è ambientato in un albergo al centro di Los Angeles.

Khalid interpreta il ruolo di un parcheggiatore di un lussuoso hotel, nel quale alloggerà Normani, che arriva a bordo di un’auto di lusso. Sarà il cantautore ad accoglierla.

In realtà l’incontro era stato pianificato tramite messaggi. Ad un certo punto, Normani davanti a una finestra darà vita a uno spettacolo sexy, che il cantante si godrà da sotto (è il suo turno lavorativo e dovrà pur lavorare no?).

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere i testi.

Love Lies traduzione – Normai e Khalid (Download)

[Strofa 1: Khalid]

Scusa se è difficile cogliere il mio entusiasmo, mmm

Ho bisogno di una persona di cui fidarmi, dimmi che sei dalla mia parte

Ci sei per questo viaggio?

Non è facile che qualcuno attiri la mia attenzione

Ma è da tutta la mia dannata vita che ti aspetto

Da tutta la vita

[Pre-Ritornello: Khalid]

Non aver paura di dirmi che non ci sei (che non ci sei)

Vedo che sei determinata, sì, sei molto indipendente (indipendente)

Per me è difficile confidarmi, lo ammetterò (lo ammetto)

E se hai qualcosa da dire sono qui per ascoltarti

[Ritornello: Khalid & Normani]

Quindi piccola, dimmi dov’è il tuo amore

Butta via la giornata e passa la notte

Sotto l’alba

Mostrami dove si trova il tuo amore

[Strofa 2: Normani]

Sono stata così coinvolta dal tuo mistero

È per via della nostra storia?

Sei interessato a me?

Quando ci si sente così bene, ma ti fa male

Non posso dire di non volerlo perché so di volerlo

Vieni, ho bisogno della tua compagnia

Desidero quella sinergia

[Pre-Ritornello: Normani]

Non aver paura di dirmi che non ci sei (che non ci sei)

Vedo che sei determinata, sì, sei molto indipendente (indipendente)

Per me è difficile confidarmi, lo ammetterò (lo ammetto)

E se hai qualcosa da dire sono qui per ascoltarti

[Ritornello: Khalid & Normani]

Quindi piccola, dimmi dov’è il tuo amore

Butta via la giornata e passa la notte

Sotto l’alba

Mostrami dove giace il tuo amore

Dimmi dove si trova il tuo amore

Butta via la giornata e passa la notte

Sotto l’alba

Mostrami dov’è il tuo amore

[Ponte:]

Se sei giù di morale, non nasconderlo

Ascoltami, non devi negarlo

Baby, che mi farai durante la notte

Dimmi, sei disponibile?

Se sei a terra, non nasconderlo (sì)

Ascoltami, non devi negarlo

Baby, che mi farai durante la notte

Dimmi, ci stai? (Dimmi)

[Ritornello: Khalid & Normani, (Normani)]

Dimmi dov’è il tuo amore (dimmi dov’è il tuo amore)

Butta via la giornata e passa la notte (Butta via la giornata e passa la notte)

Sotto l’alba (sotto l’alba)

Mostrami dove giace il tuo amore (Mostrami dove giace il tuo amore)

Dimmi dove si trova il tuo amore (mostrami dov’è il tuo amore)

Butta via la giornata e passa la notte (sì, sì)

Sotto l’alba (ooh)

Mostrami dov’è il tuo amore

Testo Love Lies

[Verse 1: Khalid]

Sorry if it’s hard to catch my vibe, mmm

I need a lover to trust, tell me you’re on my side

Are you down for the ride?

It’s not easy for someone to catch my eye

But I’ve been waitin’ for you for my whole damn life

For my whole lifetime

[Pre-Chorus: Khalid]

Don’t be afraid to tell me if you ain’t with it (you ain’t with it)

I see you’re focused, yeah, you’re so independent (independent)

It’s hard for me to open up, I’ll admit it (I’ll admit it)

You’ve got some shit to say and I’m here to listen

[Chorus: Khalid & Normani]

So baby, tell me where your love lies

Waste the day and spend the night

Underneath the sunrise

Show me where your love lies

[Verse 2: Normani]

I’ve been so into your mystery

Is it because of our history?

Are you into me?

When it feels so good, but it’s bad for you

Can’t say I don’t want it ‘cause I know I do

Come on over, I need your company

Cravin’ that synergy

[Pre-Chorus: Normani]

Don’t be afraid to tell me if you ain’t with it (you ain’t with it)

I see you’re focused, yeah, you’re so independent (independent)

It’s hard for me to open up, I’ll admit it (I’ll admit it)

You’ve got some shit to say and I’m here to listen

[Chorus: Khalid & Normani]

So baby, tell me where your love lies

Waste the day and spend the night

Underneath the sunrise

Show me where your love lies

Tell me where your love lies

Waste the day and spend the night

Underneath the sunrise

Show me where your love lies

[Bridge:]

If you’re down, don’t hide it

Feelin’ me, you don’t gotta deny it

Baby you gon’ make me overnight it

Tell me, are you down?

If you’re down, don’t hide it (yeah)

Feelin’ me, you don’t gotta deny it (yeah)

Baby you gon’ make me overnight it

Tell me, are you down? (Tell me)

[Chorus: Khalid & Normani, (Normani)]

Tell me where your love lies (tell me where your love lies)

Waste the day and spend the night (waste the day, spend the night)

Underneath the sunrise (underneath the sunrise)

Show me where your love lies (tell me where your love lies)

Tell me where your love lies (show me where your love lies)

Waste the day and spend the night (yeah, yeah)

Underneath the sunrise (ooh)

Show me where your love lies













