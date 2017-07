Kesha e The Dap-Kings Horns nel nuovo brano Woman: video ufficiale, testo e traduzione

A pochi giorni di distanza da Praying, la cantautrice americana Kesha pubblica una seconda nuova canzone battezzata Woman, anch’essa inclusa nel terzo studio album Rainbow, il cui rilascio della versione digitale (qui in pre-order ) è fissato al prossimo 11 agosto, mentre il CD (in pre-order) vedrà la luce il 25 agosto.

Woman, la terza track del progetto, è stata incisa insieme ai The Dap-Kings Horns, gruppo funk/soul statunitense ormai orfano della cantante Sharon Jones, scomparsa nel 2016. La band si chiamava infatti Sharon Jones & The Dap-Kings.

Il brano, un mix funk-country-rock che inneggia le donne e la loro indipendenza, è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Wrabel e Drew Pearson; quest’ultimo ha anche curato la produzione insieme a Brody Brown.

In concomitanza con il rilascio della canzone, è uscito il video ufficiale che l’accompagna, un filmato che potete gustarvi direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo nuovissimo pezzo.

Kesha – Woman traduzione (Download)

[Introduzione]

Siamo seri, andiamo

Questo è un vero, questo è, scusa?

Ok, chiudi il becco

[Strofa 1]

Compro le mie cose, pago le mie fatture

Questi anelli di diamanti, le mie automobili

Tutto quello che ho ottenuto, l’ho comprato

I ragazzi non possono comprare il mio amore, comprare il mio amore, sì

Faccio quello che voglio (lo fa), dico quello che dici (Woo)

Lavoro sodo tutti i giorni

[Ritornello]

Sono una ca**o di donna, baby, va bene

Non ho neanche bisogno di un uomo che mi stringa (o “che mi sostenga”)

Sono una ca**o di donna, baby, proprio così

Mi sto divertendo con le mie amiche stasera

Sono una figlia di pu**ana

Mmm, sì

[Strofa 2]

Facciamo un giretto in città nella mia Cadillac

Le ragazze davanti, i ragazzi dietro

Loosey as a goosey e vogliamo divertirci

[Ritornello]

Sono una ca**o di donna, baby, va bene

Non ho neanche bisogno di un uomo che mi stringa (o “che mi sostenga”)

Sono una ca**o di donna, baby, proprio così

Mi sto divertendo con le mie amiche stasera

Sono una figlia di pu**ana

Mmm, sì

[Ponte]

Mmm, sì

Non pagarmi da bere, io mi guadagno da vivere

Non toccarmi le extension, non chiamarmi “tesoro”

Perché gestisco la mia vita, baby

(Perché gestisco la mia vita, baby, gestisco la mia vita)

Non pagarmi da bere, io mi guadagno da vivere

Non toccarmi le extension, non chiamarmi “tesoro”

(Perché scrivo questa mer*a, baby, scrivo questa mer*a)

Scrivo la mia roba

Non pagarmi da bere, io mi guadagno da vivere

Non toccarmi le extension, non chiamarmi “tesoro”

(Perché gestisco la mia vita, baby, gestisco la mia vita)

Non pagarmi da bere, io mi guadagno da vivere

Non toccarmi le extension, non chiamarmi “tesoro”

(Non toccarmi le extension, baby)

Perché gestisco la mia vita, baby, gestisco la mia vita

(Perché gestisco la mia vita, baby, gestisco la mia vita)

Non pagarmi da bere, io mi guadagno da vivere

Non toccarmi le extension, non chiamarmi “tesoro”

Dirigo questa mer*a, baby, dirigo questa mer*a

(Perché dirigo questa mer*a, baby, dirigo questa mer*a)

Non pagarmi da bere, io mi guadagno da vivere

Non toccarmi le extension, non chiamarmi “tesoro”

(Perché scrivo questa mer*a, baby, scrivo questa mer*a)

[Ritornello]

Sono una ca**o di donna, baby, va bene

Non ho neanche bisogno di un uomo che mi stringa (o “che mi sostenga”)

Sono una ca**o di donna, baby, proprio così

Mi sto divertendo con le mie amiche stasera

Sono una figlia di pu**ana

Mmm, sì

Woman – Kesha – Testo

[Intro]

Let’s be serious, come on

This is a real, this is, excuse me?

Ok, shut up

[Verse 1]

I buy my own things, I pay my own bills

These diamond rings, my automobiles

Everything I got, I bought it

Boys can’t buy my love, buy my love, yeah

I do what I want (She does), say what you say (Woo)

I work real hard every day

[Chorus]

I’m a motherfucking woman, baby, alright

I don’t need a man to be holding me too tight

I’m a motherfucking woman, baby, that’s right

I’m just having fun with my ladies here tonight

I’m a motherfucker

Mmm, yeah

[Verse 2]

Let’s drive around town in my Cadillac

Girls in the front, boys in the back

Loosey as a goosey and we’re looking for some fun

[Chorus]

I’m a motherfucking woman, baby, alright

I don’t need a man to be holding me too tight

I’m a motherfucking woman, baby, that’s right

I’m just having fun with my ladies here tonight

I’m a motherfucker

Mmm, yeah

[Bridge]

Mmm, yeah

Don’t buy me a drink, I make my money

Don’t touch my weave, don’t call me “honey”

‘Cause I run my shit, baby

(‘Cause I run my shit, baby, I run my shit)

Don’t buy me a drink, I make my money

Don’t touch my weave, don’t call me “honey”

(‘Cause I write this shit, baby, I write this shit)

I write my shit

Don’t buy me a drink, I make my money

Don’t touch my weave, don’t call me “honey”

(‘Cause I run my shit, baby, I run my shit)

Don’t buy me a drink, I make my money

Don’t touch my weave, don’t call me “honey”

(Don’t touch my weave, baby)

‘Cause I run my shit, baby, I run my shit

(‘Cause I run my shit, baby, I run my shit)

Don’t buy me a drink, I make my money

Don’t touch my weave, don’t call me “honey”

I run this shit, baby, I run this shit

(‘Cause I run this shit, baby, I run this shit)

Don’t buy me a drink, I make my money

Don’t touch my weave, don’t call me “honey”

(‘Cause I write this shit, baby, I write this shit)

[Chorus]

I’m a motherfucking woman, baby, alright

I don’t need a man to be holding me too tight

I’m a motherfucking woman, baby, that’s right

I’m just having fun with my ladies here tonight

I’m a motherfucker

Mmm, yeah

















