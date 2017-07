Kesha torna e lancia il nuovo singolo Praying contro Dr. Luke: guarda il video + testo e traduzione

Dopo una lunghissima assenza, la popstar statunitense Kesha torna con il nuovo singolo battezzato, pubblicato il 6 luglio 2017 come primo singolo estratto dal terzo album in studio che si intitola Rainbow, la cui uscita è fissata al prossimo 11 agosto, a quasi 5 anni da Warrior.

Nella terza era discografica prodotta da Ryan Lewis e già in pre-order nel formato digitale, ci saranno quattordici inediti, tra i quali il brano in oggetto.

Si tratta di una potente ballata, il cui testo è chiaramente rivolto al produttore Dr. Luke, che la cantautrice ha diverso tempo fa accusato di stupro, una vicenda che immagino un po’ tutti conoscerete, ed è proprio per questo che la cantante è stata lontana dalla musica per tutto questo tempo.

Il suo ritorno non poteva che essere inaugurato con un pezzo di questo tipo, nel quale tuttavia Kesha parla anche di perdono e del fatto che prega per questo personaggio, sperando che la sua anima trovi pace.

Lei ha lottato per tornare a fare il suo mestiere ed è pronta a prendersi le sue rivincite, con la certezza che questo è solo l’inizio di una nuova fortunata era.

E’ sinteticamente questo il significato di Praying, una canzone scritta dall’interprete con la collaborazione di Ryan Lewis & Ben Abraham, che segna l’abbandono di autotune e beat electro pop, avvicendati da eleganti atmosfere orchestrali.

Il video ufficiale inizia in maniera inquietante e Kesha dice “”Sono morta? O questo è uno di quei sogni, quegli orribili sogni che sembrano durare per sempre?”. Più avanti la vediamo suonare il pianoforte vestita come un angelo ed alla fine sembra che cammini sull’acqua. Kesha è risorta!

Per accedere al filmato, un cortometraggio di 5 minuti scarsi, cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Praying – Kesha – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Beh, mi avevi quasi ingannata

Mi ha detto che ero nulla senza di te

Oh, ma dopo tutto quello che hai fatto

Posso ringraziarti per quanto forte sono diventata

[Pre-Ritornello]

Perché hai portato le fiamme e mi hai fatto passare l’inferno

Ho dovuto imparare a combattere per me stesso

E conosciamo entrambi tutta la verità che potrei dire

Quello che dirò è solo addio

[Ritornello]

Spero che tu sia da qualche parte a pregare, pregare

Spero che la tua anima stia cambiando, cambiando

Spero che troverai la pace

In ginocchio, a pregare

Link sponsorizzati









[Strofa 2]

Sono orgogliosa di ciò che sono

Basta mostri, posso tornare a respirare

E tu mi hai detto che avevo chiuso

Beh, ti sbagliavi e il meglio deve ancora arrivare

Perché posso farcela da sola

E non ho bisogno di te, ho trovato una forza che non non credevo di avere

Sono stata buttata fuori, sono rimasta scottata

Quando avrò finito, non sapranno nemmeno il tuo nome

[Pre-Ritornello]

Hai portato le fiamme e mi hai fatto passare l’inferno

Ho dovuto imparare a combattere per me stesso

E conosciamo entrambi tutta la verità che potrei dire

Quello che dirò è solo addio

[Ritornello]

Spero che tu sia da qualche parte a pregare, pregare

Spero che la tua anima stia cambiando, cambiando

Spero che troverai la pace

In ginocchio, a pregare

[Ponte]

Oh, a volte, di notte prego per te

Un giorno, forse vedrai la luce

Si dice che, nella vita, otterrai quel che dai

Ma certe cose solo Dio può perdonarle

[Ritornello]

Spero che tu sia da qualche parte a pregare, pregare

Spero che la tua anima stia cambiando, cambiando

Spero che troverai la pace

In ginocchio, a pregare

Powered by NuoveCanzoni.com

Kesha – Praying testo

[Verse 1]

Well, you almost had me fooled

Told me that I was nothing without you

Oh, but after everything you’ve done

I can thank you for how strong I have become

[Pre-Chorus]

‘Cause you brought the flames and you put me through hell

I had to learn how to fight for myself

And we both know all the truth I could tell

I’ll just say this is I wish you farewell

[Chorus]

I hope you’re somewhere praying, praying

I hope your soul is changing, changing

I hope you find your peace

Falling on your knees, praying

[Verse 2]

I’m proud of who I am

No more monsters, I can breathe again

And you said that I was done

Well, you were wrong and now the best is yet to come

‘Cause I can make it on my own

And I don’t need you, I found a strength I’ve never known

I’ve been thrown out, I’ve been burned

When I’m finished, they won’t even know your name

[Pre-Chorus]

You brought the flames and you put me through hell

I had to learn how to fight for myself

And we both know all the truth I could tell

I’ll just say this is I wish you farewell

[Chorus]

I hope you’re somewhere praying, praying

I hope your soul is changing, changing

I hope you find your peace

Falling on your knees, praying

[Bridge]

Oh, sometimes, I pray for you at night

Someday, maybe you’ll see the light

Oh, some say, in life, you’re gonna get what you give

But some things only God can forgive

[Chorus]

I hope you’re somewhere praying, praying

I hope your soul is changing, changing

I hope you find your peace

Falling on your knees, praying

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi