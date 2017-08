Kesha: ascolta la nuova canzone “Hymn” + testo e traduzione

Nel terzo album in studio di Kesha battezzato Rainbow, ci sarà anche la nuova canzone che si intitola Hymn, pubblicata come singolo promozionale il 3 agosto 2017, a una settimana dal rilascio della versione digitale dell’atteso progetto.

Come per le track precedenti, anche in quest’occasione la cantautrice americana l’ha accompagnata con una lettera rivolta ai fans.

Quando canto le parole di questa canzone, lo faccio per ricordare a me stessa ed agli altri, che non possiamo permettere che i nemici e le negatività abbiano la meglio su di noi. Sappiamo che la bontà universale delle persone – il loro innato amore, la luce e la compassione reviproca – ci unirà per fare grandi cose Personalmente non smetterò mai di combattere per l’uguaglianza di tutti gli esseri umani. E’ questo il concept della canzone, dedicata a tutte le persone idealiste che rifiutano di voltare le spalle al progresso, all’amore e all’uguaglianza ogni volta che vengono criticate. È dedicata alle persone di tutto il mondo che protestano in piazza contro il razzismo, l’odio e la divisione di qualsiasi tipo. È anche dedicato a chiunque abbia la sensazione di non essere compreso dal mondo o rispettato per quello che è. È una canzone speranzosa riguardo tutte queste persone – e mi considero una di esse – e sul potere che abbiamo quando siamo tutti insieme. Penso che una delle ragioni per cui la mia musica sia in sintonia con le persone che si sentono “non adattate a questa società”, sia quella che io non mi sono mai adattata a nessuno – per questo il brano “Hymn” è così speciale per me.

L’inedito è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Jonny Price, Cara Salimando, Pebe & Ricky Reed. Quest’ultimo l’ha anche prodotto.

Per ascoltarlo su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Kesha – Hymn traduzione (Download)

[Strofa 1]

Anche le stelle e la luna non splendono come noi

I sognatori cercano la verità

Coraggio, leggete le notizie su di noi

Abbastanza sconsiderate, abbastanza strane

Dicono sciocchezze, e ci ridiamo sopra

Non vedi queste fot*ute corone?

Se capisci cosa voglio dire, fai parte del team

[Ritornello 1]

Questo è un inno rivolto a coloro i quali non ne hanno uno, ai ragazzi senza alcun tipo di credo religioso

Sì, continuiamo a peccare, sì, continuiamo a cantare

Volando lungo l’autostrada, sul sedile posteriore della Hyundai

Tiralo in avanti, fallo scorrere, non facciamo i parcheggiatori

Mi dispiace se sei attratto dai Vip, prenditela con la polvere di stelle

So di essere perfetta, anche se sono incasinata

Inno per i senza inno, che non hanno bisogno di perdono

Perché se esiste un Paradiso, non importa se ci entreremo

Questo è un inno, inno, inno per come bisogna vivere, vivere, vivere

Questo è un inno, inno, inno per come bisogna vivere, per come bisogna vivere

[Strofa 2]

Dopo tutto quello che abbiamo passato, no, non ci alzeremo per salutare

Quindi viaggiamo, navighiamo, vivendo come non ci fosse nulla da perdere

Se dovessimo morire prima di svegliarci, non abbiamo sbagliato ad essere quelli che siamo

Siamo semplicemente fatti così

Capisci cosa voglio dire, fai parte del team

[Ritornello 1]

Questo è un inno rivolto a coloro i quali non ne hanno uno, ai ragazzi senza alcun tipo di credo religioso

Sì, continuiamo a peccare, sì, continuiamo a cantare

Volando lungo l’autostrada, sul sedile posteriore della Hyundai

Tiralo in avanti, fallo scorrere, non facciamo i parcheggiatori

Mi dispiace se sei attratto dai Vip, prenditela con la polvere di stelle

So di essere perfetta, anche se sono incasinata

Inno per i senza inno, che non hanno bisogno di perdono

Perché se esiste un Paradiso, non importa se ci entreremo

Questo è un inno, inno, inno per come bisogna vivere, vivere, vivere

Questo è un inno, inno, inno per come bisogna vivere, per come bisogna vivere

[Ritornello 2]

Questo è un inno rivolto a coloro i quali non ne hanno uno, ai ragazzi senza alcun tipo di credo religioso

Sì, continuiamo a peccare, sì, continuiamo a cantare

Volando lungo l’autostrada, sì, faremo le cose a modo nostro

Salendo in alto come lo spazio cosmico, non ascoltiamo quel che gli altri dicono

Mi dispiace se sei attratto dai Vip, prenditela con la polvere di stelle

So di essere perfetta, anche se sono incasinata

Inno per i senza inno, che non hanno bisogno di perdono

Perché se esiste un Paradiso, non importa se ci entreremo

Questo è un inno, inno, inno per come bisogna vivere, vivere, vivere

Questo è un inno, inno, inno per come bisogna vivere, per come bisogna vivere

Hymn – Kesha – Testo

[Verse 1]

Even the stars and the moon don’t shine quite like we do

Dreamers searchin’ for the truth

Go on, read about us in the news

Pretty reckless, pretty wild

Talking shit, and we’ll just smile

Don’t you see these fuckin’ crowns?

If you know what I mean, you on the team

[Chorus 1]

This is a hymn for the hymnless, kids with no religion

Yeah, we keep on sinning, yeah, we keep on singing

Flying down the highway, backseat of the Hyundai

Pull it to the front, let it run, we don’t valet

Sorry if you’re starstruck, blame it on the stardust

I know that I’m perfect, even though I’m fucked up

Hymn for the hymnless, don’t need no forgiveness

‘Cause if there’s a heaven, don’t care if we get in

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, live, live

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, for how we live

[Verse 2]

After all we’ve been through, no, we won’t stand and salute

So we just ride, we just cruise, livin’ like there’s nothing left to lose

If we die before we wake, who we are is no mistake

This is just the way we’re made

You know what I mean, you on the team

[Chorus 1]

This is a hymn for the hymnless, kids with no religion

Yeah, we keep on sinning, yeah, we keep on singing

Flying down the highway, backseat of the Hyundai

Pull it to the front, let it run, we don’t valet

Sorry if you’re starstruck, blame it on the stardust

I know that I’m perfect, even though I’m fucked up

Hymn for the hymnless, don’t need no forgiveness

‘Cause if there’s a heaven, don’t care if we get in

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, live, live

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, for how we live

[Chorus 2]

This is a hymn for the hymnless, kids with no religion

Yeah, we keep on sinning, yeah, we keep on singing

Flying down the highway, yeah, we do it our way

High as outer space, we don’t hear what the rest say

Sorry if you’re starstruck, blame it on the stardust

I know that I’m perfect, even though I’m fucked up

Hymn for the hymnless, don’t need no forgiveness

‘Cause if there’s a heaven, don’t care if we get in

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, live, live

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, for how we live

















