Kelvin e il singolo d’esordio Normale: live video e testo

Luca Ciccarelli in arte Kelvin, è un giovane rapper e cantautore abruzzese classe 1995, che a 14 anni esordisce nel mondo della musica come dj, esperienza che durerà circa 4 anni.

In seguito questo promettente ragazzo, che si è fatto conoscere tramite il web, da vita al suo progetto Kelvin e ora debutta con il suo primo singolo “Normale”, nei digital store e in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 23 febbraio 2018.









Il brano nasce dalla collaborazione con i producer The Ceasars, già all’opera per artisti come Ghemon, Baby K, Gemitaiz, Gué Pequeno e Clementino.

Nella nuova canzone R&B che richiama i suoni della musica elettronica degli anni ’80, Kelvin mostra il suo personale stile e il suo modo di approcciare la musica, ricalcando in pieno quelli che sono i suoi ispiratori: Chris Brown, Post Malone, French Montana e The Weekend su tutti.

Scritto dall’interprete in un periodo di transizione in cui Luca cercava di scappare dalla realtà, il brano è stato presentato in anteprima e dal vivo al Fabrique di Milano, in occasione della finale europea “The Muser Battle”, il più grande evento europeo dedicato a musical.ly.

In attesa dell’audio in studio, potete gustarvi la sua esibizione cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete al testo.

Normale testo – Kelvin (Download)

Ma vuoi vedere cosa accade quando cade il terreno

vuoi confidare nel bene cercando il male più strano

è inutile dire di amare se vedi che l’amore che c’è

che ti accarezza un angelo che pare bianco e nero

col desiderio di volare, di toccare questo cielo

aspetto un treno per andare via solo da passeggero

seguo il cambiamento però allora aspetta che il tempo

divori quello che dentro finora sarà dimora del gelo.

Non ho mai pensato che fosse normale

andare lontano per farti del male

prenderti la mano per farmi affondare

per sentirti dire che devo restare

Non ho mai pensato che fosse normale

andare lontano per farti del male

prenderti la mano per farmi affondare

per sentirti dire che devo restare.

E non chiedermi come va

se da un po’ di tempo mi credi solo a metà

ahahh, wooo, ah nana

ma dovrai arrenderti si sa

e ti giuro che così non va

ahahh, wooo, ah nana

wooo nana, wooo nana.

Ma dimmi dove vuoi arrivare quando tutto è leggero

capendo che il male più grande potrà pesare meno

ho sempre visto immagini scritte e non le leggevo

voglio solo strappar le pagine e scordare chi ero

e la folla di colore invasa quello che vuole

se sono un telo da riempire per quelli e tante persone

che non vogliono capire quanto sia ?

ghiacciato dall’umore, dal tuo ?, da brutte parole.

Non ho mai pensato che fosse normale

andare lontano per farti del male

prenderti la mano per farmi affondare

per sentirti dire che devo restare

Non ho mai pensato che fosse normale

andare lontano per farti del male

prenderti la mano per farmi affondare

per sentirti dire che devo restare

E non chiedermi come va

se da un po’ di tempo mi credi solo a metà

ahahh, wooo, ah nana

ma dovrai arrenderti si sa

e ti giuro che così non va

ahahh, wooo, ah nana

wooo nana, wooo nana.

Non ho mai pensato che fosse normale

andare lontano per farti del male

prenderti la mano per farmi affondare

per sentirti dire che devo restare

Non ho mai pensato che fosse normale

andare lontano per farti del male

prenderti la mano per farmi affondare

per sentirti dire che devo restare

wooo nana, wooo nana

wooo nana, wooo nana.













