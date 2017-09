Kelly Clarkson – Meaning Of Life: la tracklist ufficiale del nuovo album

Il 27 ottobre 2017 vedrà la luce l’attesissimo ottavo album in studio di Kelly Clarkson che si intitola Meaning Of Life, disco che verrà rilasciato nel classico CD, in vinile, download digitale e nelle principali piattaforme streaming.

A 2 anni e otto mesi di distanza dall’ultima fatica discografica Piece by Piece, è quindi in arrivo questo nuovo progetto prodotto da Craig Kallman, Mozella, Priscilla Renea, Nick Ruth e Jesse Shatkin, che sarà composto da quattordici nuove canzoni, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti “Love So Soft” e “Move You”, pubblicati entrambi lo scorso 7 settembre. Purtroppo per l’artista, al momento i primi due estratti hanno ottenuto scarsi risultati dal punto di vista commerciale.





Dopo essere passata alla Atlantic Records, la cantante ha finalmente avuto più libertà, grazie alla quale è nato questo album principalmente soul, con ancora dodici tracce tutte da scoprire.

Nella copertina, vediamo una Clarkson che sembra dar sfogo ad un urlo liberatorio, quasi a confermare quanto detto sopra: superati i problemi con la precedente etichetta discografica, la RCA, che non le consentiva di esprimersi come lei avrebbe voluto, finalmente ha trovato più spazio, riuscendo a mettere in atto sue idee artistiche.

Appena dopo la cover trovate i titoli delle 14 tracks in scaletta.

Tracklist Meaning Of Life – Kelly Clarkson album

(Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – Vinile – Download)

A Minute (Intro) Love So Soft Heat Meaning of Life Move You Whole Lotta Woman Medicine Cruel Didn’t I Would You Call That Love I Don’t Think About You Slow Dance Don’t You Pretend Go High













